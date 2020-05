Minneapolis. El policía que fue visto en vídeo arrodillado en el cuello de George Floyd, un hombre afroamericano esposado que murió bajo custodia después de declarar que no podía respirar, fue arrestado hoy y acusado de asesinato, en un caso que provocó protestas en todo Estados Unidos y violencia en Minneapolis.

El fiscal del condado de Hennepin, Mike Freeman, informó que Derek Chauvin fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. El funcionario no proporcionó detalles inmediatos, pero dijo que una queja penal estaría disponible más tarde hoy y que era posible que se presentaran más cargos.

Freeman destacó la “velocidad extraordinaria” al acusar al agente solo cuatro días después de la muerte de Floyd, pero también se defendió contra las preguntas sobre por qué no sucedió antes. Dijo que su oficina necesitaba tiempo para reunir pruebas, incluyendo lo que llamó el vídeo “horrible” de un espectador. Agregó que no presentaría un caso a menos que tuviera suficiente evidencia para probar los cargos más allá de una duda razonable.

La noticia del arresto y la acusación se produjo momentos después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, reconoció el “fracaso absoluto” de la respuesta a las protestas de esta semana y pidió una justicia rápida para los agentes involucrados.

Walz agregó que el estado se haría cargo de la respuesta a las manifestaciones y que es hora de mostrar respeto y dignidad a los que sufren.

“Minneapolis y St. Paul están en llamas. El fuego todavía arde en nuestras calles. Las cenizas simbolizan décadas y generaciones de dolor, de angustia sin precedentes", dijo Walz. “Ahora generaciones de dolor se manifiestan frente al mundo, y el mundo está mirando”.

Las protestas estallaron por primera vez el martes pasado, un día después de la muerte de Floyd en un enfrentamiento con la policía capturado en un vídeo por ciudadanos y ampliamente visto en internet.

En las imágenes se puede ver a Floyd suplicando mientras el oficial Chauvin presiona su rodilla contra él. A medida que pasan los minutos, Floyd deja de hablar y moverse lentamente.

El médico que realizará la autopsia es Michael Baden, ex médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, quien también fue contratado para hacer una autopsia a Eric Garner, un hombre negro no armado que murió en 2014 en Nueva York después de que un policía lo sujetara del cuello y Garner rogara por su vida, diciendo que no podía respirar.