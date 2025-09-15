Orem, Utah. El ADN en una toalla envuelta alrededor de un rifle encontrado cerca del lugar donde fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk coincide con el del joven de 22 años acusado del crimen, informó este lunes el director del FBI, Kash Patel.

Los investigadores también utilizaron evidencia de ADN para vincular al sospechoso, Tyler Robinson, con un destornillador recuperado del techo desde donde se efectuó el disparo fatal, dijo Patel al canal Fox News el lunes.

Las autoridades en Utah se preparan para radicar cargos de asesinato en primer grado contra Robinson tan pronto como este martes, por la muerte de Kirk, una figura influyente en la política conservadora que se convirtió en confidente del expresidente Donald Trump tras fundar Turning Point USA, con sede en Arizona, una de las organizaciones políticas más grandes del país.

PUBLICIDAD

Kirk, quien integró a jóvenes cristianos evangélicos conservadores en la política, fue baleado el miércoles mientras hablaba en la Universidad del Valle de Utah durante una de sus muchas visitas a campus universitarios. El tiroteo despertó temores sobre el aumento de la violencia política en unos Estados Unidos profundamente polarizados.

Las autoridades han señalado que Robinson sentía odio hacia Kirk y adhería a una “ideología izquierdista” que había fortalecido en los últimos años. La familia y amigos de Robinson dijeron que pasaba largas horas navegando por los “rincones oscuros de internet”, afirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox, el domingo.

15 Fotos Su esposa, Erika Kirk, acompañó el ataúd a bordo de Air Force Two durante el traslado.

Patel dijo a Fox News que Robinson había escrito en una nota, antes del tiroteo, que tenía la oportunidad de “eliminar” a Kirk y que lo haría. Los investigadores pudieron recuperar el contenido de la nota después de que fuera destruida, relató el director del FBI, parafraseando el mensaje sin dar más detalles.

Las autoridades indicaron que Robinson no ha estado cooperando con la policía. Alegan que pudo haber sido “radicalizado” en línea y que la munición hallada en el arma utilizada para matar a Kirk incluía grabados con lenguaje propio de la cultura antifascista y de los memes. Los documentos judiciales señalan que una de las vainillas tenía el mensaje: “¡Oye, fascista! ¡Atrápala!”.

Robinson fue arrestado el jueves en la noche cerca de St. George, la ciudad donde creció, en el suroeste de Utah, entre Las Vegas y los parques nacionales Bryce Canyon y Zion. No está claro si cuenta con un abogado que pueda hablar en su nombre.

PUBLICIDAD

Los homenajes a Kirk continúan en todo el país. Una fila de dolientes rodeó el Kennedy Center en Washington durante una vigilia el domingo, y se guardaron momentos de silencio en varios eventos deportivos profesionales.

El vicepresidente JD Vance, quien consideraba a Kirk un amigo cercano, fungió como presentador sustituto este lunes en el programa de entrevistas de Kirk en Rumble, una plataforma de transmisión en línea.

“Por favor acompáñenme mientras rindo tributo a mi amigo”, escribió Vance en redes sociales.