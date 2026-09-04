Las autoridades hicieron públicas este jueves las imágenes de la cámara corporal de un agente de policía en las que se ve el hallazgo del cadáver de una estudiante universitaria de Pensilvania, lo que condujo a la detención de su novio, quien afirmó en los documentos judiciales que un “demonio” le había ordenado que la apuñalara.

Por su parte, la madre del novio está acusada de ayudarle a encubrir el delito, según la policía estatal.

Royce Moser, de 18 años, del municipio de North Strabane, se enfrenta a un cargo de homicidio por la muerte de Karoline Heintz, una estudiante de la Universidad PennWest California, cuyo cadáver fue hallado el 20 de agosto tras no regresar a la universidad, situada en el suroeste de Pensilvania, según una denuncia penal.

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Moser afirmó que se enfadó con Heintz durante una conversación en el coche de ella, aparcado en la entrada de su casa, y que un “demonio se apoderó de él” y le dijo que la apuñalara, según la declaración jurada de la policía. El martes tuvo lugar una vista preliminar contra Moser y su madre, Rachel Moser, en relación con la muerte de Heintz.

Un abogado de Royce Moser se negó a hacer declaraciones sobre los cargos que se le imputan, y no se obtuvo respuesta inmediata a un mensaje dejado al abogado de oficio que representa a Rachel Moser.

El vídeo, de 37 minutos de duración, se publicó el jueves y procede de la cámara corporal de un agente. En él se ve al agente de policía de California (Pensilvania) acercándose al Jeep de Karoline Heintz en la oscuridad. El agente apunta con una linterna hacia el interior de la ventanilla trasera, le grita a otro agente que se encuentra cerca y, a continuación, habla por la radio.

“Central, necesito que vengan los servicios de emergencia ahora mismo”, dijo el agente. “Hay una mujer inconsciente en la parte trasera de este coche. Cualquier unidad adicional que haya disponible en la zona, por favor”.

Un operador responde por radio: “¿Respira?“.

“Negativo”, responde el agente mientras se oyen sirenas de fondo. “Hay sangre por todas partes”.

A continuación, el agente rompe dos ventanas para acceder al interior del vehículo.

“Que venga alguien aquí ahora mismo”, dijo.

Según la declaración jurada, Moser afirmó que le dijo a Heintz: “Espera, tengo algo para ti”, antes de coger un cuchillo de su casa. La víctima cayó del vehículo tras ser apuñalada y Moser la metió en el maletero antes de sentarse en el asiento del conductor. A continuación, Moser pidió a su madre que lo siguiera hasta la Universidad PennWest California, en el suroeste de Pensilvania, para dejar allí el vehículo, según la declaración jurada.

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El padre de Heintz había pedido a la policía que buscara el coche de su hija después de que esta no regresara al campus, y señaló que un AirTag que había en el vehículo indicaba que se encontraba en un estacionamiento, según una denuncia penal. La policía encontró el cadáver de Karoline Heintz en el vehículo. El AirTag también indicaba que Heintz había estado antes en la casa de Moser.

Más tarde, Royce y Rachel Moser fueron localizados en el domicilio de Rachel Moser, en Beallsville. Según la declaración jurada, Rachel Moser le dijo a su hijo que se bañara y se cambiara de ropa, que ella metió en la lavadora. A continuación, cogió el cuchillo y lo metió en una bolsa de basura para tirarlo al contenedor que había fuera de su casa, según la declaración jurada. El cuchillo fue recuperado después de que los investigadores obtuvieran una orden de registro.

Royce y Rachel Moser fueron acusados ambos de manipulación de pruebas, profanación de cadáver y obstrucción a la justicia. Rachel Moser, de 56 años, también fue acusada de obstaculizar la detención de un fugitivo y de uso delictivo de un dispositivo de comunicación. Su próxima comparecencia ante el tribunal será una lectura formal de los cargos, prevista para el 13 de octubre.

La madre y el hijo se encuentran detenidos sin fianza en la cárcel del condado de Washington.

La familia de Heintz ha emitido un comunicado en el que pide a la ciudadanía que respete su deseo de privacidad.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.