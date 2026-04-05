Los Ángeles. Al menos 13 personas resultaron heridas este sábado después de que un conductor que manejaba supuestamente bajo la influencia del alcohol atropellara a una multitud en un festival en un poblado de Luisiana, según informaron las autoridades.

El Departamento del Alguacil de la Parroquia de Iberia informó que un automóvil atropelló a “múltiples peatones” que presenciaban el Festival del Año Nuevo Laos, una celebración de la comunidad inmigrante del sudeste asiático.

El accidente ocurrió en Broussard, una ciudad que se encuentra a unas 8 millas (unos 12 kilómetros) al suroeste de Lafayette y cerca de New Iberia en el sur centro de Luisiana.

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La Policía Estatal de Luisiana detuvo al conductor, Todd Landry, de 57 años, por más de dos decenas de cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente y lesiones.

En un comunicado, las autoridades de la Parroquia de Iberia dijeron que una prueba reveló que se encontraba ebrio.

“Varias personas sufrieron lesiones; se cree que algunas de ellas son de gravedad”, indicó la oficina del alguacil a CBS. Las autoridades descartaron que el atropellamiento fuera un intencional.

Las autoridades federales se encuentran en alerta por posibles actos de violencia relacionados con el conflicto en Medio Oriente.