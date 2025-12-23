Una avioneta de la Armada de México que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, causando la muerte de al menos cinco personas y provocando una operación de búsqueda en aguas frente a la costa de Texas, informaron las autoridades.

Cuatro de las personas a bordo eran oficiales de la Armada y cuatro civiles, incluyendo un niño, informó la Armada de México en un comunicado a The Associated Press. No se aclaró de inmediato quiénes de ellos murieron en el accidente.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

El suboficial de la Guardia Costera estadounidense, Luke Baker, confirmó que cinco personas murieron en el accidente. La causa del accidente está bajo investigación.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde cerca de la base de una calzada cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unos 80.5 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston.

La Armada de México informó en un comunicado que la avioneta participaba en una misión médica y sufrió un “accidente”. Se prometió investigar la causa del accidente.

La Marina está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, según informó en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Equipos de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llegaron al lugar del accidente, informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del Condado de Galveston informó que oficiales de su equipo de buceo, la unidad de escena del crimen, la unidad de drones y la patrulla estaban respondiendo al accidente.

“El incidente continúa bajo investigación y se publicará información adicional a medida que esté disponible”, declaró la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar la zona para que los servicios de emergencia puedan trabajar de forma segura.

Galveston es una isla popular como destino de playa.

No está claro de inmediato si el clima fue un factor. Sin embargo, la zona ha estado experimentando niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Indicó que alrededor de las 2:30 p. m. del lunes entró niebla con una visibilidad de aproximadamente 800 metros. Se espera que las condiciones de niebla persistan hasta el martes por la mañana.