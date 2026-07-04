El consumo de ensaladas verdes y frutos rojos frescos se encuentra bajo estricta vigilancia médica debido a un microorganismo unicelular que está afectando la salud de cientos de ciudadanos. Se trata del parásito Cyclospora, un agente infeccioso que contamina frutas y verduras crudas, el cual es conocido por provocar cuadros de diarrea severa y prolongada en los seres humanos.

De acuerdo con el balance epidemiológico de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se reportaron 145 casos en 17 estados entre el 1 de mayo y el 16 de junio.

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El informe oficial de la entidad de salud pública encendió las alarmas al confirmar que al menos 20 de los pacientes diagnosticados requirieron hospitalización debido a la gravedad de los síntomas gastrointestinales.

La agencia gubernamental precisó que, si bien es habitual que la presencia de este parásito aumente durante la época de verano, este año diversas regiones están registrando un repunte inusualmente marcado.

Un ejemplo crítico es el estado de Michigan, cuyas autoridades de salud reportaron al menos 170 casos concentrados en siete condados en los últimos nueve días, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que el estado normalmente identifica alrededor de 50 casos de ciclosporiasis al año. Estas métricas particulares de Michigan aún no se encuentran reflejadas en el conteo general de los CDC.

Por su parte, el estado de Nueva York (excluyendo la ciudad de Nueva York) ha registrado 107 casos desde el inicio de mayo. Los datos históricos del Departamento de Salud del Estado de Nueva York detallan que los registros anuales para todo su territorio suelen oscilar entre los 500 y 700 casos.

A pesar del panorama, los funcionarios de salud federales y estatales aclararon que, hasta el momento, no existe evidencia científica de un único brote multiestatal de ciclosporiasis que vincule todos los contagios, por lo que las investigaciones epidemiológicas para identificar las fuentes de infección continúan activas.

¿Cómo llega el parásito a los alimentos de su cocina?

La dinámica de transmisión de la ciclosporiasis obedece a un factor estrictamente ambiental y sanitario. El parásito se transmite a través de las heces humanas y llega a los productos agrícolas cuando los cultivos son regados con agua contaminada.

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El proceso de propagación fue detallado por el doctor David Freeman, profesor emérito de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, en una entrevista concedida a la cadena de noticias estadounidense CNN. El especialista explicó que “una vez en las plantas, en el ambiente húmedo de un campo de cultivo, comienza a multiplicarse”, precisando además que, aunque este microorganismo suele ser una afectación común para los viajeros, las personas que están bajo investigación en los brotes actuales manifestaron no haber realizado viajes en las dos semanas previas a la aparición de los síntomas.

El experto en infectología identificó las dos categorías de alimentos que, de acuerdo con el histórico de brotes, suelen concentrar la presencia de la bacteria:

Frutos rojos frescos: fresas, melones, arándanos y frutas que crecen directamente en el campo.

Albahaca y hierbas: cilantro, albahaca y plantas que se cultivan a ras de suelo y que se pueden usar en ensaladas o como guarnición.

El doctor Freeman recordó que el calor destruye el parásito, por lo que la cocción tradicional de los alimentos elimina el riesgo de contagio. Sin embargo, cuando suben las temperaturas y la gente busca maneras de apagar la estufa, este microorganismo encuentra una oportunidad óptima para propagarse en los platos que se sirven fríos.

Síntomas y pautas clave para la prevención en el hogar

Los síntomas asociados a la ciclosporiasis pueden manifestarse en un periodo de dos a catorce días después de haber ingerido el alimento contaminado. El doctor David Freeman señaló que las principales señales de alerta de la infección son la diarrea acuosa frecuente, la fiebre baja y la pérdida de apetito.

Para mitigar el riesgo de contraer la enfermedad, las autoridades sanitarias enfatizan la necesidad de mantener rutinas estrictas de higiene antes de consumir cualquier vegetal o fruta. El especialista destacó la efectividad de los métodos tradicionales de limpieza en el hogar: “El simple hecho de lavarlos con abundante agua sin duda eliminará los microorganismos”, afirmó Freeman.

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Asimismo, se aconseja realizar un lavado minucioso de las manos, las encimeras de la cocina y las tablas de picar. El experto lanzó una advertencia importante para quienes realizan actividades al aire libre: la lejía o el cloro no tiene la capacidad de matar este parásito, lo que significa que las toallitas desinfectantes comerciales de marcas como Clorox usadas en un picnic no serán efectivas. Ante esto, la opción más segura es lavarse las manos con agua y jabón y, posteriormente, aplicar un desinfectante de manos a base de alcohol.

En caso de resultar contagiado, el especialista subrayó la importancia de mantener una hidratación constante y reponer los electrolitos perdidos utilizando bebidas comerciales como Pedialyte o Gatorade.

El doctor Freeman concluyó su recomendación médica con una advertencia clara para los pacientes: “Si tienes diarrea muy fuerte y fiebre, probablemente deberías buscar atención médica de inmediato”.