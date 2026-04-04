Nueva York. Amazon va a imponer un recargo del 3.5% por combustible y logística a los vendedores de terceros que utilicen su plataforma a partir de finales de este mes, en medio de un repunte de los precios del combustible desde que comenzó la guerra en Irán.

El cargo temporal entrará en vigor el 17 de abril para muchos de los vendedores que utilizan los servicios de cumplimiento de Amazon, el gigante en línea confirmó a The Associated Press en un correo electrónico el jueves.

“Los elevados costes del combustible y la logística han aumentado el coste de las operaciones en todo el sector”, afirma Amazon en el comunicado enviado por correo electrónico.

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La empresa, con sede en Seattle, dijo que hasta ahora ha absorbido estos aumentos, pero que, al igual que otras grandes compañías, cuando los costes siguen siendo elevados aplica recargos temporales para recuperarlos parcialmente. Señaló que el recargo es “significativamente” inferior a los aplicados por otros grandes transportistas.

“Seguimos comprometidos con el éxito de nuestros socios vendedores y con mantener una amplia selección y precios bajos para los clientes”, añadió Amazon.

El recargo por combustible y logística de Amazon se aplicará a los vendedores estadounidenses y canadienses que utilicen su opción Fulfillment by Amazon. A partir del 2 de mayo, el recargo se aplicará a los vendedores que utilicen las opciones Comprar con Prime y Cumplimiento multicanal.

Amazon se une a una lista cada vez mayor de transportistas que imponen recargos para recuperar el aumento de los costes energéticos a medida que se prolonga la guerra de Irán.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.