HOUSTON. Un incendio en una refinería de petróleo cerca de la costa de Texas fue extinguido el martes, horas después de que una gran explosión en el complejo petroquímico formara grandes columnas de humo, según informaron las autoridades, que también levantaron la orden de resguardarse en interiores.

Nadie resultó herido en la explosión del lunes en la refinería de Valero en Port Arthur, situada unos 145 kilómetros (90 millas) al este de Houston, dijo en un comunicado Carol Hebert, portavoz de Valero.

“Se ha localizado a todo el personal”, añadió.

Fotos y video publicados en internet muestran una gran columna de humo y llamas que se elevan desde la refinería.

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En la reunión del Concejo Municipal del martes, la alcaldesa Charlotte M. Moses dijo que estaba agradecida de que la explosión no fuera más grave.

“Con algo así, definitivamente podríamos haber tenido una pérdida masiva de vidas y heridos”, indicó Moses. Estoy “agradecida de que lo único que enfrentamos fue un incendio... Estamos a salvo”.

Había instado a los residentes de partes del lado oeste de la ciudad a permanecer donde estaban durante la orden de resguardarse.

El monitoreo del aire realizado por Valero, el Departamento de Bomberos de Port Arthur y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas “confirmó que no había amenaza para la calidad del aire”, afirmó Hebert .

“La causa del incendio está bajo investigación”, dijo .

Residentes a varios kilómetros de distancia dijeron que sintieron cómo se sacudieron sus casas. Algunas escuelas en el área cerraron el martes como medida de precaución.

La explosión ocurre en medio de un repunte de los precios de la gasolina impulsado por la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Valero no respondió de momento a correos electrónicos en los que se solicitaba información adicional sobre el alcance de los daños en la refinería y qué unidades de la instalación fueron afectadas por el incendio.

Pero si la unidad hidrotratadora de diésel de la refinería resultó dañada, eso probablemente podría agravar los precios del diésel y del combustible para aviones, que ya han subido debido a la guerra con Irán, indicó Ramanan Krishnamoorti, vicepresidente de energía e innovación de la Universidad de Houston. Aun sin el conflicto actual en Oriente Medio, la falta de producción de esta planta debido a un incendio afectaría los precios del diésel y del combustible para aviones, ya que “tendría un enorme impacto en la cantidad de diésel que llega al mercado”, dijo Krishnamoorti. Pero la guerra hará que el impacto sea peor, añadió.

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La mayoría de los bienes en Estados Unidos se mueven en camiones que funcionan con diésel, y el aumento de los costos de transporte eventualmente será sentido por los consumidores, dijo Krishnamoorti.

“Eso va a tener un impacto bastante significativo en todo lo que viene después en términos de cosas que han llegado a los estantes de las tiendas de comestibles. Los precios de los huevos subirán. Los precios de la leche subirán, aunque sea unos centavos. Pero va a tener un impacto en todos nosotros”, señaló Krishnamoorti.

La refinería tiene unos 770 empleados y puede procesar alrededor de 435,000 barriles de petróleo al día, según el sitio web de Valero. La planta refina crudo pesado para convertirlo en gasolina, diésel y combustible para aviones.