CHICAGO. Apple ha rebautizado el lago Ontario como “Lago América” para los usuarios estadounidenses de su aplicación Mapas, siguiendo los pasos de su competidor Google, pocos días después de que el presidente Donald Trump ordenara cambiar el nombre de esta masa de agua en medio de su creciente guerra comercial con Canadá.

Hasta el miércoles por la mañana, Apple Maps mostraba “Lake America” a los usuarios estadounidenses que buscaban el lago situado entre el estado de Nueva York y la provincia canadiense de Ontario. Los usuarios fuera de Estados Unidos seguían viendo el nombre “Lago Ontario”.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles. A principios de esta semana, el secretario del Interior, Doug Burgum, declaró a Fox que Trump se había puesto en contacto con la empresa “directamente” en relación con el cambio.

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El presidente anunció la semana pasada el nuevo nombre de “Lake America”, lo que supone una de las últimas provocaciones en el marco de su guerra comercial con Canadá, que ahora está provocando un aumento de los aranceles a ambos lados de la frontera. Su decreto presidencial del viernes ordenaba al Departamento del Interior que actualizara el nombre del lago en el servicio de nomenclatura geográfica de Estados Unidos.

Google Maps aplicó el cambio durante el fin de semana, alegando la orden de Trump y su práctica ya consolidada de utilizar los nombres asignados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados UNidos (o GNIS).

“Los usuarios de Maps en Estados Unidos verán ”Lago América’, los de Canadá seguirán viendo ‘Lago Ontario’ y los que se encuentren fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres", afirmó Google en un breve comunicado el sábado, reiterando que estas actualizaciones “siguen nuestra política de larga data respecto a las masas de agua cuyos nombres varían de un país a otro”.

Trump no puede obligar a Canadá a cambiar también el nombre del lago Ontario. Y los vecinos del norte de Estados Unidos rechazaron rápidamente la idea.

“Para los canadienses y para el resto del mundo, es el lago Ontario. Ahora y siempre”, escribió el viernes el presidente del Gobierno de Ontario, Doug Ford, en las redes sociales.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también rechazó la propuesta la semana pasada, apelando a los orígenes indígenas del lago y señalando que el nombre es anterior tanto a la Confederación Canadiense como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El nombre “Lago Ontario” proviene de la palabra “oniatarí:io” del pueblo indígena hurón, que significa “lago de aguas brillantes”.

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No es la primera vez que Trump ha tomado medidas para cambiar el nombre de aguas que se extienden más allá de las fronteras de Estados Unidos. El año pasado, Trump ordenó que el Golfo de México pasara a llamarse Golfo de América, y Apple y Google, ambas con sede en California, actualizaron posteriormente el nombre en sus mapas de Estados Unidos.

Sin embargo, no todos los proveedores de mapas han seguido el ejemplo. MapQuest, en concreto, ha declarado que no cambiará el nombre del lago Ontario y ha ofrecido a los usuarios la opción de llamarlo “como quieran” a través de una herramienta en línea independiente. Tanto el nombre “lago Ontario” como el de “Golfo de México” siguen apareciendo por defecto en su plataforma.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.