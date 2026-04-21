Un hombre que tenía el arma de asalto utilizada para matar a ocho niños en Luisiana dijo a los investigadores que cree que Shamar Elkins la robó de su camión en las semanas anteriores a la matanza en un barrio de Shreveport, según documentos judiciales publicados el martes.

Charles Ford dijo a los investigadores que sospechaba de Elkins, padre de siete de los niños asesinados, porque era una de las pocas personas que viajaba con él, según una denuncia penal presentada ante un tribunal federal de Luisiana. Ford dijo supuestamente que fue hacia el 9 de marzo cuando se dio cuenta de que faltaba el arma.

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19 Fotos Personas se reunieron durante una vigilia de oración por los ocho menores muertos, víctimas del tiroteo masivo ocurrido en Shreveport, Luisiana.

Ford dijo que se enfrentó a Elkins por la desaparición del arma. Pero cuando Elikns se puso “ofensivo”, Ford “lo dejó pasar”, según una declaración jurada judicial presentada el martes.

La declaración jurada apoya los cargos federales que acusan a Ford de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego y de hacer una declaración falsa a los agentes federales. En un principio negó tener el arma cuando fue abordado por los investigadores después del tiroteo del domingo, según los registros judiciales.

“La muerte de Elkins significa que nuestra comunidad nunca le verá enfrentarse a la justicia”, declaró el fiscal federal Zachary A. Keller en un comunicado. “Nuestra esperanza, a medida que continuamos investigando y procesando este caso junto con nuestros socios de la aplicación de la ley, es que responsabilizar a la persona cuya arma Elkins utilizó para perpetrar el crimen dará un poco de consuelo a nuestra comunidad de Shreveport.”

Ford no tiene actualmente un representante legal designado y se espera que reciba un defensor público federal, según los registros del tribunal federal.

Un abogado que anteriormente representó a Ford no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios. No fue posible contactar inmediatamente con familiares de Ford en otros números de teléfono asociados a él.

Elkins murió después de huir y de una persecución policial. No estaba claro si murió a manos de los agentes que dispararon o de un disparo autoinfligido, según la policía.

La esposa de Elkins y otra mujer también resultaron heridas de bala en la matanza, que se desarrolló en dos casas antes del amanecer.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.