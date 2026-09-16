LOS ÁNGELES. Una conductora fue arrestada bajo cargos de asesinato después de que las autoridades informaran que estrelló su SUV contra un autobús urbano en Los Ángeles, causando la muerte de al menos dos personas y heridas a otras seis, en lo que fue el preludio de una segunda tragedia mortal: el choque e incendio de un helicóptero de noticias de televisión que cubría la colisión.

Bailee Lynn Ríos, de 36 años y residente de Simi Valley, fue arrestada el martes por la noche y se encuentra detenida en una cárcel de Los Ángeles con una fianza fijada en $4 millones, informó la policía el miércoles. El caso será remitido a la fiscalía de distrito, la cual decidirá si presenta los cargos en los tribunales o persigue otros diferentes. Por el momento no se disponía de información sobre un abogado que pudiera hablar en su representación.

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El helicóptero, utilizado por NBC y Telemundo, se estrelló unas dos horas después de que la policía señalara que Ríos condujo su Ford Expedition 2004 en sentido contrario por una avenida concurrida, se saltó un semáforo en rojo y chocó contra un vehículo antes de impactar al autobús. Un pasajero salió totalmente expulsado del autobús y otro fue expulsado parcialmente, indicó la policía.

La madre de Ríos, Cindy Ríos, dijo estar conmocionada y entristecida por la cadena de acontecimientos. Declaró que no había hablado con Bailee Lynn desde su arresto y que las fuerzas del orden no se habían puesto en contacto con ella.

“Es simplemente horrible”, dijo Cindy Rios a The Associated Press en una entrevista telefónica el miércoles. “El hecho de que mi hija estuviera involucrada y fuera la causa es extremadamente perturbador”.

“En todo caso, lo siento por las otras familias”, añadió. “Mi hija está viva. Hay personas que perdieron la vida”.

Choque de helicóptero deja un reportero, un piloto y un hombre en tierra muertos

NBC4 Los Ángeles informó que dos personas a bordo del helicóptero —la reportera Eliana Moreno y el piloto George Marciniw— murieron cuando el aparato se vino abajo el martes en el vecindario de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, al norte del centro de la ciudad.

Una persona en tierra, identificada como Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, murió en un estacionamiento, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. Era originario de Guatemala, confirmó el consulado de ese país.

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El accidente ocurrió mientras los equipos de noticias informaban sobre la colisión en la que la SUV se estrelló contra el autobús.

No hubo detalles inmediatos sobre la causa del choque del helicóptero, pero se pudo escuchar una alarma sonando dentro de la cabina mientras perdía altitud en los últimos segundos del video que la tripulación transmitió antes del impacto.

Justo después de que empieza a sonar el pitido, una voz de mujer dice “uh oh”. El helicóptero se aleja rápidamente del lugar del choque del autobús y comienza a perder altitud. La mujer dice “¿No puedes elevarlo?” (“You can’t pull up?”) antes de que el video se corte a medida que el helicóptero se acerca al suelo.

“Ese video es probablemente la prueba más importante que hemos descubierto hasta ahora”, declaró el miércoles el investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Fabian Salazar, en una rueda de prensa.

Salazar señaló que los sonidos coincidían con un cambio de velocidad del motor del helicóptero, así como con lo que, según dijo, eran probablemente tonos de advertencia para el piloto. La NTSB indicó que también está investigando la colisión del autobús.

El helicóptero, un Eurocopter AS350, se estrelló cerca de un gran almacén. Al menos cuatro automóviles y dos contenedores de almacenamiento se quemaron después de que el helicóptero se incendiara. El reportero de NBC4 Robert Kovacik estaba en la escena del autobús, vio humo negro y corrió hacia el lugar del accidente del helicóptero.

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Presentadora y reporteros rinden emotivos tributos a sus compañeros fallecidos

Moreno era una voz familiar para NBC4 y Telemundo 52 durante la cobertura aérea de la estación. Tanto ella como Marciniw eran empleados de Angel City Air, empresa que operaba el helicóptero para la cadena.

Moreno, nacida en el condado de Orange, se unió a Angel City Air en 2010, el mismo año en que obtuvo su título en periodismo televisivo y ciencias políticas por la Universidad Chapman. Reportó para varios medios de comunicación y comenzó a volar con Marciniw en 2023, según el sitio web de NBC4.

Marciniw creció en el sur de California y se graduó de la Escuela Secundaria de Burbank en 1974.

“Creo que muchos de nosotros todavía estamos tratando de procesar lo sucedido, esta terrible pérdida”, dijo la reportera de NBC4 Lauren Coronado a los televidentes temprano el miércoles mientras se encontraba cerca del lugar del accidente. Un equipo de materiales peligrosos estaba limpiando el combustible para aviones, explicó.

En un homenaje a Moreno y Marciniw, el noticiero se refirió a ellos como “el equipo en el cielo”, mencionando que Moreno solía publicar videos de su trabajo y quedaba maravillada con la vista. La presentadora Lynette Romero tomó la mano de un compañero y se limpió las lágrimas tras escuchar la voz de Moreno cuando transmitieron una de sus publicaciones.

En una entrevista con la estación, Esteban Jiménez, un piloto, dijo que conocía a Marciniw desde la década de 1990 y que había sido su instructor.

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“Hablé con él apenas el domingo. Estábamos hablando del negocio de la aviación y de jubilarnos”, expresó.

Un experto habla sobre lo que pudo haber causado el accidente

El experto en seguridad de la aviación Jeff Guzzetti señaló que la alarma que suena en el video final del helicóptero parece la bocina de advertencia de bajas revoluciones por minuto (RPM) del rotor, la cual indica que el rotor principal ya no gira lo suficiente para mantener la aeronave en el aire.

“Tiene todos los indicios de una potencial pérdida de potencia del motor y una disminución peligrosa en la velocidad del rotor principal”, explicó Guzzetti, quien solía investigar accidentes para la NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA).

Guzzetti dijo que el piloto parecía estar intentando realizar una maniobra de emergencia para usar el viento y forzar a que el rotor volviera a girar, de forma similar a como la brisa mueve un molino de viento. Hacer esto puede crear un poco de sustentación que ayude a amortiguar el impacto, pero Guzzetti indicó que habría habido muy pocas oportunidades de hacerlo porque el helicóptero había estado volando en estacionario a una altitud baja previamente.

Existen riesgos para los helicópteros de noticias, particularmente en una gran ciudad como Los Ángeles, donde múltiples helicópteros acuden a un incidente, pero todos los pilotos se coordinan estrechamente por radio para asegurarse de mantener una distancia segura entre sí. La industria también comparte las mejores prácticas para ayudar a mantener la seguridad de estos vuelos informativos.

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“Es una forma de volar muy única. Y la comunidad es muy buena compartiendo las lecciones aprendidas”, comentó Guzzetti. “Por eso no se oye hablar de demasiados accidentes de este tipo. Así que son raros, pero ocurren, simplemente porque la misión es riesgosa”.

Otros accidentes con helicópteros de noticias

La estación indicó que esta es la segunda tragedia de aviación en su historia.

En 1977, un helicóptero de noticias de KNBC se estrelló al quedarse sin combustible cuando regresaba a la estación tras cubrir un incendio forestal en Santa Bárbara, provocando la muerte del piloto y del camarógrafo. El piloto, el exoficial de la Fuerza Aérea Francis Gary Powers, había sido noticia años antes cuando fue derribado y capturado mientras volaba un avión espía U-2 sobre la Unión Soviética para la CIA, una experiencia retratada en la película “Bridge of Spies” (Puente de espías).

Ha habido al menos ocho accidentes mortales con helicópteros de noticias en los Estados Unidos desde el año 2000, cobrándose la vida de 16 personas, según una revisión de registros federales de accidentes y notas periodísticas.

Entre ellos se incluye un accidente de 2023 en un bosque de Nueva Jersey que mató al piloto y a un fotógrafo a bordo de un helicóptero utilizado por la estación WPVI de Filadelfia, y un accidente de 2022 junto a una autopista interestatal en Charlotte, Carolina del Norte, en el que murieron un piloto y un meteorólogo durante un vuelo de entrenamiento para WBTV.

Una colisión en pleno vuelo ocurrida en 2007 en Phoenix entre dos helicópteros de noticias que cubrían una persecución policial llevó a la NTSB a recomendar que las aeronaves informativas cuenten con al menos dos personas en la cabina, de modo que el piloto pueda concentrarse en volar mientras el reportero se enfoca en la noticia.