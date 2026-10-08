Un hombre de 31 años fue arrestado como presunto responsable de la muerte de Nathaly Ramírez, de 23 años, quien habría sido empujada desde el balcón del piso 15 de un edificio en El Bronx, Nueva York, junto a su hija de 8 meses.

Según informó la Policía de Nueva York (NYPD), el hombre arrestado es Ángel Carrasco, identificado como la expareja de Ramírez y padre de la bebé.

Ángel Carrasco, arrestado en Nueva York ( Fotocaptura )

La Policía de Nueva York recibió una llamada poco antes de las 3:40 de la madrugada del martes sobre dos personas que necesitaban ayuda en el edificio Allerville Arms, ubicado en Olinville Avenue, en la sección de Allerton, en El Bronx. Al llegar, los agentes encontraron a Ramírez y a su hija en el exterior del edificio, con heridas compatibles con una caída desde una gran altura.

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Una vecina dijo al medio WABC-TV que escuchó a una mujer gritar: “Por favor, no hagas esto, ¡esa es mi bebé! Mi bebé está asustada, ¡mira su cara!”, antes de escuchar y ver algo caer al suelo.

Nathaly Ramírez ( Fotocaptura )

La menor de 8 meses se recupera en un hospital de la zona.

Posteriormente, la Policía informó que investigaba el caso como un homicidio. Las autoridades identificaron a Carrasco como sospechoso y difundieron su fotografía mientras continuaba la búsqueda.

Carrasco fue arrestado la noche del miércoles, alrededor de las 10:30 p.m., confirmó la NYPD a CBS News. El hombre enfrenta ahora cargos de asesinato, intento de asesinato y agresión.