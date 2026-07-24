Una mujer latina en el estado de Texas ha sido arrestada y acusada por el asesinato de otra mujer, luego que una división especializada del FBI lograra identificarla, tras hacer un estudio genealógico del ADN de una gota de sangre recuperada de la escena del crimen, hace 14 años, según reveló el Departamento de la Policía de Arlington en un comunicado en su portal de Internet.

Mayra Velásquez, de 42 años enfrenta cargos por el asesinato de su amiga, Irasema Chávez, ocurrido en enero del 2012. El cadáver de Chávez fue localizado en horas de la mañana del 20 de enero del 2012 por un familiar, en medio de un charco de sangre. Las autoridades determinaron que la víctima recibió más de 100 puñaladas.

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Mientras investigaban la escena del crimen, detectives de Homicidios descubrieron que faltaba un televisor en la residencia, que sospechaban fue robado por él o la atacante. En el mueble del televisor, los uniformados encontraron una gota de sangre fresca, de la que se tomaron muestras y fue procesada, lográndose obtener un perfil de ADN que se determinó, era de una mujer latina que no era la víctima.

Ese perfil fue añadido al Sistema Combinado de ADN Indexado (CODIS) una base de datos en la que se registra el ADN de personas convictas por delitos graves, al igual que el ADN vinculado con escenas del crimen. Si el ADN del autor del crimen hubiese estado en esa base de datos, habría arrojado un pareo positivo con la muestra o eventualmente, si en algún momento la persona hubiese sido convicta de algún delito grave, su ADN habría entrado a la base de datos, alertando a las autoridades sobre la coincidencia, pero eso nunca ocurrió.

Por más de una década, la identidad del posible autor del crimen permaneció como un misterio. En el 2016, un laboratorio privado logró hacer una reconstrucción física de los rasgos predominantes de la persona a la que correspondía el ADN. según informó CBS News. El parecido con Velásquez resultó impresionante.

Un boceto hecho en el 2016 por un laboratorio privado a partir de los rasgos dominantes del perfil genético recuperado en la escena, guarda cierta similitud con la detenida. ( Facebook )

Sin embargo con el paso del tiempo, las técnicas de investigación sobre ADN han seguido avanzando hasta el punto en que, utilizando los perfiles genéticos registrados en bases públicas de ADN, la división de Investigación Genética y Genealógica del Negociado Federal de Investigaciones pudo identificar personas que eran compatibles genéticamente con la sospechosa, y de esa manera determinar el grado de consanguineidad de estos con la persona que buscaban, y así poder establecer su identidad.

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Tras notificarle a la Policía que la investigación genealógica determinó que el ADN recuperado en la escena correspondía con Velásquez, los Uniformados procedieron a investigar quien era Velásquez y encontraron que la mujer fue amiga íntima de la víctima, y residía a corta distancia del lugar de los hechos.

Los detectives entonces, comenzaron a vigilar a Velásquez y en mayo del 2026 recuperaron una muestra de ADN de la mujer, recuperada de basura que ella desechó. El resultado de esa muestra de ADN junto a los resultado obtenidos por el FBI fueron suficientes para que un juez emitiera una orden de arresto contra la mujer, por el asesinato de Chávez, tras lo que fue capturada la semana pasada.

Según los detectives, es normal que durante un ataque a puñaladas, el agresor sufra cortaduras accidentalmente, lo que explicaría como la sangre de Velásquez habría llegado a la escena del crimen. Las autoridades todavía no tienen claro el móvil del crimen/

Velásquez fue acusada y actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Tarrant, a la espera del inicio del juicio en su contra.