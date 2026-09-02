Una mujer fue arrestada el martes a las afueras de un tribunal en Plymouth Massachusetts, tras presuntamente grabar a los miembros del jurado en el caso de Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos, mientras salían de la corte, informó The Associated Press.

Dawn Light, de 56 años enfrenta cargos por intimidación a jurados o testigos. Su abogada catalogó el incidente como un “mal entendido” y aseguró que Light solo intentaba fotografiar a Clancy. Sin embargo, la Policía recuperó videos de los miembros del jurado que fueron borrados de su teléfono. La mujer quedó libre sin fianza y se le ordenó mantenerse alejada del tribunal y del jurado.

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El jurado regresó el miércoles al Tribunal para continuar deliberando, pero antes fueron cuestionados uno a uno por el juez sobre el incidente. El juez William Sullivan advirtió en la sala sobre el estricto cumplimiento de la ley que prohíbe fotografiar, filmar o contactar al jurado. Posteriormente, interrogó individualmente a cada jurado sobre su capacidad para mantenerse imparcial.

Clancy, una exenfermera de parto y obstetricia de 36 años, no niega haber estrangulado a sus tres hijos pequeños en la casa familiar en Massachusetts en 2023, pero afirma que la psicosis posparto la llevó a actuar así. La fiscalía argumenta que ella sabía lo que hacía. Clancy se ha declarado no culpable por razones de falta de responsabilidad penal.

El juicio de Clancy, transmitido en vivo, ha generado un intenso interés y ha dejado profundas divisiones públicas sobre su culpabilidad y la salud mental materna. El martes, los miembros del jurado informaron al juez William Sullivan que no lograban un veredicto unánime, pero este les ordenó seguir intentándolo.

Si el jurado no logra ponerse de acuerdo, el juez podría declarar nulo el juicio (mistrial), lo que dejaría en manos de la fiscalía la decisión de repetir el juicio, retirar los cargos o buscar un acuerdo de culpabilidad. Si la declaran responsable penalmente, podría ser condenada por asesinato o homicidio involuntario; si es absuelta por razones psiquiátricas, un juez podría ordenarle el internamiento en una institución de salud mental.