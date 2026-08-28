Una nueva controversia al centro de la que se encuentra la empresa de cámaras de lectura de tablillas Flock Safety, ha provocado suspensiones, despidos, arrestos e investigaciones contra miembros de distintas agencias del orden público en al menos cinco estados.

Esto a raíz de una investigación realizada por USA TODAY que dejó al descubierto el uso de estas cámaras por al menos 19 agentes de Policía, para rastrear la ubicación de vehículos para propósitos no relacionados con su trabajo o de manera ilegales. De acuerdo con el rotativo, al menos cinco funcionarios fueron arrestados a raíz de las revelaciones de su equipo periodístico.

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Entre los detenidos figura una directora del Sistema de Emergencias 9-1-1 en Georgia, que se alega, utilizó las cámaras de lectura de tablillas de Flock Safety para rastrear el vehículo de su exesposo y de su nueva pareja en más de 2,500 ocasiones. Mientras que en Florida, un oficial de Policía de la ciudad de Sarasota fue despedido y arrestado, luego que la investigación dejara al descubierto que utilizó las cámaras para rastrear el auto de su exnovia más de 335 veces, durante dos meses.

Mientras en Texas, la Policía de la ciudad de Lufkin suspendió el uso de las cámaras de Flock luego que los Rangers de Texas arrestaran a un agente de la Policía que utilizó ese sistema para rastrear la ubicación de las tablillas de siete vehículos de manera constante. Una de esas tablillas fue rastreada en al menos 3,400 ocasiones por el Uniformado. La Fiscalía de Texas ha radicado más de 100 acusaciones contra el oficial.

No fue hasta después que los reporteros del rotativo contactaran a los patronos de los involucrados y dieran a conocer los hallazgos de su investigación, que las agencias tomaron medidas al respecto. La situación deja al descubierto la falta de supervisión absoluta de las distintas agencias que utilizan los sistemas de lectura de tablillas, al uso que sus empleados le dan a los mismos.

La proliferación de estas cámaras y el uso indebido de estas por parte de oficiales del orden público ha generado un movimiento en todo Estados Unidos para denunciar estas prácticas, que ha provocado la cancelación de contratos en distintos condados y ciudades, protestas e investigaciones periodísticas e independientes que, como en el caso de la publicada por USA TODAY, han provocado arrestos, despidos e investigaciones.