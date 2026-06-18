Covington, Luisiana. La tormenta tropical Arthur se degradó la noche del miércoles a un sistema de baja presión a lo largo de la costa de Texas, pero los meteorólogos prevén que sus remanentes generen inundaciones e lluvias intensas en partes del sureste de Estados Unidos, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Arthur fue la primera tormenta tropical de la temporada del Atlántico y se prevé que siga debilitándose a medida que se desplaza tierra adentro sobre el sureste de Texas y el oeste de Luisiana, y luego cruce el sureste entre el jueves y el viernes. Los vientos máximos sostenidos del meteoro eran de alrededor de 55 km/h (35 mph).

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Todos los avisos de tormenta fueron descontinuados la noche del miércoles, pero es probable que se produzcan inundaciones hasta el viernes en varias partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y Florida, dijo el NHC.

El agua rodea viviendas tras el paso de la tormenta tropical Arthur en una zona rural del condado de Brazoria, Texas, el miércoles 17 de junio de 2026. ( The Associated Press )

En Luisiana y Mississippi, algunas comunidades habilitaron lugares para que los residentes recogieran sacos de arena y retiraron escombros de los sistemas de drenaje.

“La principal amenaza de Arthur será un evento prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales”, afirmó el director del NHC, Michael Brennan.

La tormenta se formó frente a la costa de Texas el mismo día en que se jugaba en Houston un partido de la Copa del Mundo, pero no interrumpió el encuentro, que se disputó bajo techo. Las fuertes tormentas ocurridas hace unos días en el área metropolitana de Houston provocaron la cancelación de fiestas al aire libre para ver los partidos y eventos para aficionados.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, dijo que la policía preparaba botes y colocaba barricadas en zonas conocidas por inundarse. También surgieron en todo el estado puntos de recolección para que los residentes llenaran sacos de arena.

Varias viviendas rodeadas de agua tras el paso de la tormenta tropical Arthur en la zona rural del condado Brazoria, Texas, el miércoles 17 de junio de 2026. ( The Associated Press )

“Ambos decidimos que, con toda la lluvia que cayó ayer en nuestra casa, probablemente era una buena idea recoger unos cuantos sacos”, dijo Luke Barwick, quien llenó sacos de arena en un centro de recolección en Covington, Luisiana.

Tras quedar anegadas por las fuertes lluvias a principios de esta semana, varias partes del centro y sur de Mississippi se preparaban para una segunda ola de posibles inundaciones.

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Autoridades de Picayune, Mississippi, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Nueva Orleans, declararon el martes el estado de emergencia después de que los aguaceros dejaran caer casi 18 centímetros (7 pulgadas) de lluvia en seis horas. El miércoles, funcionarios de la ciudad repartieron miles de sacos de arena y pusieron en alerta a los equipos de respuesta de emergencia.

Se pronostica que Arthur arroje de 13 a 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) de lluvia, con totales aislados de cerca de 50 centímetros (20 pulgadas).

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque fuerte oleaje y corrientes de resaca a lo largo de la costa noroeste del golfo de México durante los próximos dos días, dijeron los meteorólogos. Podrían producirse tornados hasta el jueves.