Washington. Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

El Comando Central del Ejército estadounidense informó en un comunicado que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave.

El Pentágono subrayó que el accidente se produjo “en espacio aéreo aliado” y que “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Según la nota, dos aeronaves estuvieron involucradas en el suceso, en el que una se estrelló y la otra logró aterrizar sin problemas.

Este mismo jueves, el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense y que ofrece apoyo a la guerra de Irán desde el mar Rojo, sufrió un incendio que causó heridas a dos tripulantes.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán continúan por segunda semana consecutiva, mientras que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra, bautizada por el Pentágono como operación “Furia Épica”, “avanza rápidamente”, aunque no dio una fecha para poner fin al conflicto.

La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.