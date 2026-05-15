Park City, Utah. Una madre de Utah que publicó un libro infantil sobre el duelo tras la muerte de su esposo pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, dictaminó un juez el miércoles.

Kouri Richins fue declarada culpable en marzo de asesinato agravado por mezclarle a su esposo, Eric Richins, un cóctel con cinco veces la dosis letal de fentanilo en su casa cerca de Park City en 2022. Un jurado también la encontró culpable de otros cuatro delitos graves, incluyendo fraude de seguros, falsificación e intento de asesinato por tratar de envenenar a su esposo semanas antes en el Día de San Valentín con un sándwich con fentanilo.

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El juez Richard Mrazik dijo que Richins es “simplemente demasiado peligrosa para estar libre alguna vez” al imponer la sentencia el día en que su esposo habría cumplido 44 años.

Sus abogados dijeron que apelarán la condena y la sentencia. Richins ha insistido en su inocencia, y el miércoles dijo que el veredicto fue “una absoluta mentira”.

Richins permaneció de pie en el estrado con un uniforme carcelario verde lima mientras le pedía a sus hijos, quienes no estaban presentes en la corte: “Por favor, no se den por vencidos conmigo”. Les instó a que siempre “sean como su papá”.

Los fiscales dijeron que Richins, una agente de bienes raíces de 36 años con un negocio de compra y remodelación de casas, tenía deudas por millones y planeaba un futuro con otro hombre. Había contratado numerosas pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo sin que él lo supiera y creía falsamente que heredaría su patrimonio, valorado en más de 4 millones de dólares, tras su muerte.

Las búsquedas de internet recuperadas del teléfono de Kouri Richins, la madre de Utah acusada de envenenar mortalmente a su esposo, son mostradas en una pantalla durante su juicio por asesinato en el Tribunal del Condado de Summit en Park City, Utah, el 23 de febrero de 2026. ( The Associated Press )

El padre de Eric Richins, Eugene Richins, había pedido al juez que impusiera cadena perpetua sin libertad condicional para proteger a sus nietos, quienes tenían 9, 7 y 5 años cuando su padre murió.

“Esta sentencia es importante para que los tres hijos de Eric nunca tengan que vivir con el miedo de que la persona responsable de quitarles a su padre pueda volver a hacerles daño”, dijo.

El caso cautivó a los aficionados del “true crime” cuando Richins fue arrestada en 2023 mientras promocionaba su libro infantil sobre un niño que lidia con la muerte de su padre.

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Los hijos dicen que temen a su madre

Los hijos de Richins “no son accesorios de algún retorcido libro infantil sobre el duelo y la pérdida, y sin embargo eso es en lo que Kouri los ha convertido”, dijo su cuñada Katie Richins-Benson, quien ahora tiene la custodia de los niños.

Trabajadores sociales leyeron cartas de los hijos, quienes dijeron que se sentirían inseguros si su madre alguna vez fuera liberada de prisión. Los niños afirmaron que Richins amenazaba con matar a sus animales y les mostraba videos de niños hambrientos en zonas de guerra cuando se negaban a comer comida poco cocida.

Kouri Richins, reacciona entre las abogadas defensoras Wendy Lewis y Kathy Nester, mientras su hermano, Ronney Darden, habla en su nombre durante su audiencia de sentencia en la Corte del Tercer Distrito en Park City, Utah, el 13 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

“Tú le quitaste la vida a mi papá por nada más que codicia, y solo te importaban tú y tus novios estúpidos”, dijo el hijo del medio, ahora de 11 años. Describió que tuvo que “ser el padre” de su hermano menor porque su madre no los cuidaba. Alegó que Richins lo hacía ponerse paranoico al sentarse del lado de la cama de su padre, diciéndole que él también podría morir.

El hijo mayor, ahora de 13 años, dijo que también sentía que debía cuidar de sus hermanos y señaló que su madre a menudo lo encerraba en su habitación mientras ella bebía.

“Siempre he priorizado y priorizaré su seguridad”, dijo Richins en la corte tras escuchar las declaraciones de sus hijos.

Greg Hall, amigo y socio de negocios de Richins, dijo a los reporteros que estaba decepcionado con la sentencia y pidió a la gente que “mantenga la mente abierta” sobre ella.

Juicio acortado por la defensa

El juicio estaba programado para cinco semanas, pero terminó antes de tiempo cuando Richins renunció a testificar y su equipo legal no llamó a ningún testigo. Sus abogados dijeron que estaban convencidos de que la fiscalía no había presentado pruebas suficientes.

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El jurado deliberó por menos de tres horas antes de declararla culpable de todos los cargos.

Kouri Richins se prepara para hablar durante su audiencia de sentencia en la Corte del Tercer Distrito en Park City, Utah, el 13 de mayo de 2026. ( The Associated Press )

Durante el juicio, los fiscales mostraron mensajes de texto entre Richins y su amante en los que ella fantaseaba con dejar a su esposo y obtener millones en un divorcio. También presentaron el historial de búsquedas de su teléfono, que incluía consultas sobre la dosis letal de fentanilo, prisiones de lujo y cómo se marca el envenenamiento en un certificado de defunción.

La defensa argumentó que Eric Richins era adicto a analgésicos. Los fiscales respondieron con videos de cámara corporal policial de la noche de su muerte, en los que Kouri Richins le dice a un oficial que su esposo no tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas.

Los fiscales no solicitaron la pena de muerte.

Richins también enfrenta más de dos docenas de cargos criminales relacionados con dinero en un caso separado que aún no ha llegado a juicio.