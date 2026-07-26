Una mujer buscada por las autoridades federales por un fraude millonario al gobierno federal durante la pandemia, fue arrestada en Jamaica y extraditada a la Florida.

Según informó la Fiscalía federal del distrito sur de Florida en un comunicado, contra Elaine Angene Escoe pesaba una orden de arresto federal emitida en el 2025, luego que la mujer no se presentara al Tribunal para enfrentar los cargos en su contra por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, además de múltiples cargos por fraude electrónico y lavado de dinero. Se alega que la mujer lideró una organización que logró obtener mediante fraude más de $32 millones de dólares, destinados a ayudar a trabajadores cuyos empleos se vieron afectados durante la pandemia del Covid-19.

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Tras una confidencia recibida por el FBI, las autoridades jamaiquinas lograron la captura de la mujer que en el día de hoy fue extraditada al sur de la Florida.

“Ésta estafadora, una de las más buscadas, presuntamente obtuvo decenas de millones de dólares en ayuda por el COVID-19, robando recursos esenciales de empresas legítimas durante una crisis nacional”, afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche. “Huyó del país creyendo que podía eludir la justicia, pero finalmente no lo logró. Quienes se aprovechan de los programas financiados con los impuestos de los ciudadanos rendirán cuentas ante este Departamento de Justicia, sin importar cuánto tiempo tome ni dónde intenten esconderse”, añadió.

“El arresto y regreso de Elaine Angene Escoe a Estados Unidos demuestra que nadie está fuera del alcance de la justicia estadounidense”, afirmó por su parte el fiscal general adjunto, Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude. “Ésta estafadora, una de los más buscados, enfrenta cargos derivados de un plan multimillonario para defraudar programas de ayuda por el COVID-19 financiados con fondos públicos. La División de Fraude continuará procesando enérgicamente a quienes roban al pueblo estadounidense”.

Según se detalló en el comunicado, Escoe es la cuarta estafadora capturada en las últimas cinco semanas, tras el lanzamiento de la lista de “Estafadores más Buscados”. El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel reveló por su parte, que al momento de su captura, Escoe había asumido la identidad falsa de “Harley Newman”.

“Elaine Escoe presuntamente ayudó a orquestar un extenso plan que obtuvo fraudulentamente más de 32 millones de dólares de programas creados para apoyar a las empresas y los trabajadores estadounidenses durante la pandemia”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones del Distrito Sur de Florida.

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Según registros judiciales, la mujer junto a sus cómplices, presentaron o indujeron a terceros a presentar solicitudes fraudulentas para reclamar fondos del Programa de Protección de Nóminas, el Fondo de Revitalización de Restaurantes (RRF), la Subvención para Operadores de Locales Cerrados (SVOG) y el Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL). Las solicitudes falseaban la existencia, la nómina, los ingresos y las operaciones de supuestas empresas para poder acceder a los fondos federales de ayuda y maximizar su acceso.

Se alega que como parte de la operación, falsificaron registros bancarios, crearon documentos fiscales falsos y otros registros financieros fraudulentos que utilizaron para lograr la aprobación de fondos y subvenciones. Posteriormente, según las acusaciones, lavaron el dinero. Algunas de las solicitudes fueron presentadas a nombre de empresas que eran controladas por algunos de los acusados como parte de la conspiración, y otras alegadamente fueron presentadas a nombre de terceros a cambio de sobornos.

Escoe es la última acusada en este caso pendiente de juicio. Otros tres coconspiradores fueron declarados culpables por un jurado federal en el 2025, mientras que otros dos acusados se declararon culpables previamente. Estos recibieron condenas de entre 42 meses hasta 235 meses en prisión.