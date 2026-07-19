Un médico acusado de violación que desapareció del radar de las autoridades durante el proceso judicial en su contra en Rhode Island en el 2005, fue capturado esta semana en Nueva York por agentes del Servicio de Alguaciles federal, informó NBC.

Ronald Fischer estaba acusado por la violación de una mujer a bordo de su barco, “The Lion King”, hechos que alegadamente ocurrieron en el 2003. A pesar de haber burlado a las autoridades, el juicio en su contra siguió su curso y fue declarado culpable en ausencia de agresión sexual en primer grado.

Tras años en el clandestinaje, Fischer fue localizado viviendo bajo la identidad de Richard Graydon, a bordo de un yate de 56 pies que operaba. Efectivos de la Guardia Costera en unión a los alguaciles federales interceptaron la embarcación a una hora de la costa y lograron su captura.

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Las huellas dactilares confirmaron la identidad de Fischer. Las autoridades también allanaron una residencia de su propiedad, en la que hallaron libros sobre como evadir la Policía. También se encontró un dispositivo que era utilizado para ocultar su dirección de IP, y evitar que sus actividades en línea fueran rastreadas.

También se encontraron correos electrónicos entre Fischer y miembros de su familia, que alegadamente lo ayudaban a evadir a la policía.

El Grupo de Trabajo para la Captura de Fugitivos Violentos de Rhode Island, el Servicio de Alguaciles federales, la Guardia Costera y el FBI participaron en el proceso de investigación y captura de Fischer.