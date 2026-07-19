AURORA, Colorado. Un empleado de un centro federal de detención de inmigrantes en Colorado fue arrestado por presuntamente disparar un arma tras un enfrentamiento con dos manifestantes afuera del edificio, hiriendo a una mujer en el pie, mientras se hallaba franco de servicio.

La policía de Aurora informó que el tiroteo ocurrió el jueves por la noche, mientras los empleados esperaban en una calle a que la protesta se dispersara para poder comenzar sus turnos de trabajo. Los investigadores indicaron que dos mujeres iniciaron una discusión y tomaron fotos de los vehículos de los empleados antes de marcharse.

El hombre está acusado de sacar una pistola de su propiedad y disparar un tiro en dirección a las mujeres, hiriendo a una de ellas en la parte inferior del cuerpo. La policía informó que las heridas de la mujer no ponían en peligro su vida.

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Emma Landis, de 21 años, dijo que recibió un disparo en el tobillo derecho. “Esto no es una broma. Esto no es un juego. Esto no es algo que uno ve en las redes sociales y espera no experimentar”, declaró Landis.

Los manifestantes se han estado reuniendo regularmente frente al centro en Colorado, al igual que en otras partes de Estados Unidos, para protestar contra la represión migratoria del presidente Donald Trump. A principios de este mes, los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden en Nueva Jersey, lo que resultó en decenas de arrestos.

En Colorado, el empleado del centro de detención fue arrestado y fichado bajo sospecha de intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado y otros cargos. Trabaja para Geo Group, la empresa privada operadora de prisiones contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para administrar el centro de detención con capacidad para 1500 personas.

Geo Group confirmó el viernes que el empleado fue suspendido de empleo y sueldo. La compañía afirmó que cooperará con las autoridades.

La Associated Press envió un correo electrónico al ICE el viernes solicitando comentarios.