Los candidatos y los grupos políticos están inyectando dinero en la reñida carrera por el Senado de Texas a un ritmo récord, en parte impulsados por la recaudación de fondos del demócrata James Talarico y los aliados del senador republicano John Cornyn que intentan salvar su larga carrera.

En vísperas de las elecciones primarias del martes, el coste de la publicidad y del tiempo de publicidad reservado había superado los 110 millones de dólares, la mayor cifra jamás alcanzada en unas primarias al Senado, según la empresa de seguimiento de anuncios AdImpact. El fuerte gasto en Texas es un anticipo del dinero que se espera que inunde las elecciones de mitad de mandato de este año en todo Estados Unidos, con el control del Congreso en juego.

Talarico se enfrenta a la representante estadounidense Jasmine Crockett por la nominación demócrata y el miércoles lanzó su último anuncio de televisión antes de las primarias.

Ataca las agresivas tácticas de aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump, describiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos como “policía secreta”.

Talarico declaró haber recaudado más de 21 millones de dólares hasta la semana pasada. Crockett ha recaudado casi 8.6 millones de dólares, aunque la mayor parte fue transferida de su cuenta de campaña de la Cámara después de que ella entró en la carrera en diciembre, tres meses después de Talarico.

Crockett se ha posicionado como la mayor luchadora, y el tono del último anuncio de Talarico contrasta con los llamamientos que ha hecho a los republicanos descontentos hablando de su fe cristiana.

“Podemos transformar este sistema político roto”, dijo Talarico durante un mitin el martes en Tyler, en el noreste de Texas, una zona que el presidente Donald Trump ganó por un amplio margen en 2024.

Los demócratas no han ganado unas elecciones al Senado en Texas desde 1988, pero Cornyn se enfrenta a la carrera de su carrera en las primarias contra el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el representante federal Wesley Hunt.

La mayor parte del gasto en Texas, más de 75 millones de dólares, ha procedido de grupos no vinculados a los candidatos, según AdImpact.

La mayor parte de esa cantidad corresponde al bando republicano, y el gasto de los grupos que apoyan la candidatura de Cornyn para un quinto mandato se acerca a los 57 millones de dólares hasta la fecha. El grupo pro-Cornyn Texans for a Conservative Majority ha gastado más de 22 millones de dólares en anuncios contra Hunt.

El comité oficial de campaña de Cornyn ha recaudado más de 11 millones de dólares y otros dos grupos que llevan su nombre han gastado otros 10 millones en ayudarle.

Los republicanos esperan que Paxton llegue al menos a la segunda vuelta del 26 de mayo, a pesar de una campaña discreta hasta hace poco y de años de problemas legales.

Cornyn y los líderes del GOP en el Senado temen que los republicanos tengan que gastar decenas de millones de dólares adicionales para mantener el escaño de Texas si Paxton es el nominado.

“Es muy posible que no podamos mantener Texas si John Cornyn no es nuestro nominado”, dijo el miércoles el senador republicano Tim Scott, de Carolina del Sur, en “Fox & Friends”.

Otros republicanos no están de acuerdo. Paxton estuvo en Washington el martes, asistiendo al discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump como invitado del representante republicano de Texas Troy Nehls.

Paxton hasta ahora ha recaudado alrededor de $ 6 millones para su campaña, y Hunt, alrededor de $ 2 millones, aunque tenía alrededor de $ 3 millones en su cuenta de campaña de la Cámara cuando entró en la carrera del Senado en octubre, según los informes presentados ante la Comisión Federal Electoral.

Pero la recaudación colectiva de los candidatos republicanos, 19 millones de dólares, no iguala lo que la campaña de Talarico ha recaudado por su cuenta, lo que sugiere que los grupos externos serán cruciales para ayudar al Partido Republicano a conservar el escaño.

Talarico recibió un impulso financiero este mes cuando su campaña dijo que había recaudado 2.5 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que el presentador Stephen Colbert retirara una entrevista con él para su emisión nocturna del 16 de febrero, citando las exigencias de los abogados de la CBS. Las contribuciones inferiores a 1,000 dólares no tienen que declararse hasta después de las primarias.

Crockett dijo recientemente a sus partidarios durante una parada de campaña que cuando se postuló para la Cámara de Texas en 2020 -dos años antes de ganar su escaño en el Congreso en el área de Dallas- fue superada en gastos 5 a 1.

“La gente decía: ‘Es imposible que gane’”, dijo Crockett, con lágrimas en los ojos. “Me presento, auténticamente yo. Eso hace que algunos se acobarden, pero la gente está cansada de la política de siempre”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.