Los Ángeles. Una pareja de California fue arrestada por cargos de abuso infantil tras una investigación sobre un esquema de gestación subrogada que involucraría al menos a 21 niños, informaron las autoridades el martes.

Silvia Zhang y su esposo, Guojun Xuan, enfrentan varios cargos de abuso infantil y conspiración para cometer abuso infantil, complicidad después de los hechos y disuasión de un testigo, informó el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

Los fiscales solicitan una fianza de $100 millones para la pareja debido a la gravedad de los cargos y al posible riesgo de fuga, dijo Hochman.

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Quince niños fueron retirados el año pasado de la lujosa residencia de la pareja en Arcadia tras una denuncia de abuso, y otros seis que vivían en otros lugares también fueron localizados. Tenían edades entre 2 meses y 13 años, y la mayoría tenía entre 1 y 3 años.

Hochman describió la vivienda como “una casa de los horrores”.

La Policía cree que Zhang dio a luz a uno o dos de los niños, mientras que el resto nació mediante madres sustitutas.

Video muestra a niñeras abusando de los niños

Zhang y Xuan fueron arrestados por primera vez en mayo de 2025 después de que un hospital informara que su bebé de 2 meses había sufrido una lesión traumática en la cabeza, resultado de que una niñera de la residencia sacudiera violentamente al bebé, según la Policía de Arcadia.

La Policía de Arcadia no presentó cargos en ese momento con el fin de completar una investigación exhaustiva, dijeron.

La pareja dijo a la Policía que “querían una familia grande” y presentó lo que parecían ser certificados de nacimiento legítimos, incluidos algunos de fuera de California, en los que Zhang figura como la madre de los niños. Xuan figuraba como el padre en al menos algunos de los certificados de nacimiento.

Durante una orden de registro de la vivienda de la pareja el año pasado, la Policía examinó imágenes de las cámaras de vigilancia que mostraban a niñeras golpeando a los niños que estaban sentados en una habitación similar a un salón de clases. Las autoridades emitieron una orden de arresto contra la niñera que fue captada lastimando al bebé de 2 meses, Chunmei Li, pero no pudo ser localizada.

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Madres sustitutas dicen que fueron engañadas

La gestación subrogada es un acuerdo entre partes para que una mujer quede embarazada, generalmente mediante la transferencia de un embrión, y dé a luz a un bebé para otro padre o madre.

La práctica no está regulada a nivel federal, por lo que corresponde a los estados establecer las normas, si deciden permitirla.

California es considerado un “estado favorable a la gestación subrogada” porque cuenta con leyes claras que regulan el proceso. Ambas partes deben tener abogados y debe existir un contrato escrito y notarizado antes de que se realice una transferencia de embriones.

Los investigadores han dicho que estaban examinando si la pareja había engañado a madres sustitutas en distintas partes del país. Al menos ocho mujeres se presentaron para decir que la pareja las contactó de manera insistente para que sirvieran como madres sustitutas.

Las mujeres, muchas de las cuales eran madres sustitutas por primera vez, dijeron que recibieron información engañosa o incompleta sobre la situación familiar y las intenciones de la pareja.

Al menos una de ellas, Kayla Elliott, ahora intenta obtener la custodia de un bebé que dio a luz para la pareja.