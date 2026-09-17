Washington. El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas frente al río Potomac, amaneció este jueves vallado, poco después de que se hicieran públicas fotos del presidente Donald Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título “Demolición del Kennedy Center”.

La foto, obtenida por los fotógrafos de AFP, muestra desde el exterior del avión presidencial y a través de las ventanillas lo que aparenta ser material relacionado con una posible demolición del prestigioso centro cultural. Trump ya ha dicho que el edificio podría terminar siendo demolido si los tribunales no acceden a su plan de reforma, que incluiría añadir su apellido al del expresidente John F. Kennedy.

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El Centro Kennedy fue clausurado este miércoles por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que un juez bloqueara el intento de rebautizar la institución con el nombre del mandatario republicano.

El icónico edificio fue vallado para impedir el acceso, un día después de que la junta directiva aprobara su clausura inmediata, alegando motivos de seguridad y la necesidad de realizar reparaciones. El plan contempla una renovación de hasta $257 millones.

El congresista demócrata Joyce Beatty, que fue miembro del consejo de la institución cultural, ha pedido medidas legales de emergencia para impedir el deterioro y abandono del Centro Kennedy.

El juez federal Christopher Cooper ha pedido al Centro Kennedy que responda esta mañana por la vía de emergencia sobre sus requerimientos y tiene previsto convocar a una audiencia para resolver el contencioso.