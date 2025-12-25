NUEVA YORK. Un concierto de jazz de Nochebuena en el Kennedy Center, una tradición navideña que se remonta a más de 20 años, ha sido cancelado. El presentador, el músico Chuck Redd, afirmó que canceló la función tras el anuncio de la Casa Blanca la semana pasada de que el nombre del presidente Donald Trump se añadiría al edificio.

Hasta el viernes pasado, la fachada del edificio indicaba The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Según la Casa Blanca, la junta directiva, cuidadosamente seleccionada por el presidente, aprobó la decisión, que, según académicos, viola la ley. Trump llevaba meses insinuando que estaba dispuesto a cambiar el nombre del centro.

“Cuando vi el cambio de nombre en el sitio web del Kennedy Center y horas después en el edificio, decidí cancelar nuestro concierto”, declaró Redd a The Associated Press en un correo electrónico el miércoles. Redd, baterista y vibráfono que ha realizado giras con figuras como Dizzy Gillespie y Ray Brown, ha presidido las “Jazz Jams” navideñas en el Kennedy Center desde 2006, sucediendo al bajista William “Keter” Betts.

El Kennedy Center no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. El sitio web del centro indica que el espectáculo está cancelado.

El presidente Kennedy fue asesinado en 1963, y el Congreso aprobó una ley al año siguiente nombrando el centro como su monumento viviente. La sobrina de Kennedy, Kerry Kennedy, ha prometido eliminar el nombre de Trump del edificio una vez que deje el cargo, y el exhistoriador de la Cámara de Representantes, Ray Smock, se encuentra entre quienes afirman que cualquier cambio deberá ser aprobado por el Congreso.

La ley prohíbe explícitamente a la junta directiva convertir el centro en un monumento a otra persona y colocar el nombre de otra persona en el exterior del edificio.

Trump, republicano, ha estado muy involucrado en el centro que lleva el nombre de un icónico demócrata, después de haberlo ignorado durante su primer mandato. Ha destituido a su liderazgo, ha reformado la junta directiva mientras se organizaba para dirigirla, y ha sido el anfitrión personal de la ceremonia de entrega de premios del Centro Kennedy de este año, rompiendo con una larga tradición de presidentes que se limitaban principalmente a ser espectadores.

Los cambios en el Centro Kennedy forman parte de la misión más amplia del presidente de combatir la cultura progresista en las instituciones culturales federales. Numerosos artistas han cancelado sus actuaciones en el Centro Kennedy desde que Trump regresó al cargo, entre ellos Issa Rae y Peter Wolf. Lin-Manuel Miranda canceló una producción prevista de “Hamilton”.