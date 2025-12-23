Washington. El presidente Donald Trump ordenó el lunes la construcción de dos nuevos buques de guerra que llevarán su nombre y que serán parte de la llamada “flota dorada” y que además aseguró que serán “100 veces más poderosos” que los existentes en la actualidad.

Los buques descritos por el mandatario como “acorazados” serán los primeros de la futura “clase Trump” y comenzarán a ser construidos “inmediatamente”, según el presidente, que indicó que se espera que más adelante se puedan llegar a armar hasta 25 más.

El anuncio sobre la construcción de nuevos buques de guerra llega una semana después de que Donald Trump ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada “flota fantasma” y la industria del crudo, la principal del país caribeño. ( Agencia EFE )

La presentación de la nueva “flota dorada”, como la nombró el republicano, tuvo lugar en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida, mismo estado donde los buques serán construidos por contratistas que se reunirán con el mandatario la próxima semana.

Trump insistió en la importancia de construir estos acorazados “con rapidez” y criticó a las actuales empresas que se dedican a la construcción de naves para la Armada porque según él “no están haciendo un buen trabajo”.

La nueva orden presidencial busca priorizar una de la grandes metas de la Administración Trump de revitalizar la industria naval estadounidense y expandir también la capacidad de construcción de buques militares en medio de la preocupación por el desfase frente a competidores como China y las limitaciones de los astilleros nacionales.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegada en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano.