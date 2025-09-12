ANNAPOLIS, Maryland. La Academia Naval de los Estados Unidos en Maryland fue cerrada el jueves y se desalojó un edificio en respuesta a informes de amenazas contra la escuela militar, y una persona resultó herida, según informaron las autoridades.

La persona herida fue trasladada en helicóptero a un hospital y se encontraba estable, según informó en un comunicado el teniente Naweed Lemar, portavoz de la base que alberga la academia.

La seguridad de la Actividad de Apoyo Naval de Annapolis y las fuerzas del orden locales respondieron a los informes de actividad sospechosa, dijo Lemar. No se dieron a conocer de inmediato más detalles sobre la amenaza y cómo resultó herida la persona.

A active shooter is being reported at the U.S. Naval Academy with Gunshots have been fired with injuries are being reported



The academy in Annapolis was working with local law enforcement to respond to the reports of threats, Lt. Naweed Lemar, the spokesperson for the base that… pic.twitter.com/JC6ptnSKmT — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 12, 2025

Lemar había dicho anteriormente que la academia de Annapolis estaba cerrada “por precaución”.

Se vio a la policía cerca de Bancroft Hall, que alberga a cadetes en sus más de 1600 dormitorios. Se considera el dormitorio universitario más grande del mundo, según el sitio web de la escuela.