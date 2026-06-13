Un creador de contenido de Tennessee murió mientras realizaba una transmisión en vivo con su madre el miércoles, informó Usa Today.

John Davis, de 55 años publicaba videos diarios cocinando con su madre en su cuenta de redes sociales, “Coffee Time with John and Momma”.

La oficina del Sheriff del condado de Campbell recibió un reporte de un hombre que había dejado de respirar en su hogar y fue declarado muerto en la escena, de acuerdo a un informe que obtuvo la revista People. Las impactantes imágenes en las que se ve cuando el hombre parece sufrir un percance de salud y luego se cae de la silla y se desploma en el suelo, fue retirado de la página, aunque algunas personas capturan la secuencia y lo subieron a diferentes páginas de redes sociales.

Su última transmisión en directo juntos, del 9 de junio, que sigue siendo pública, mostraba a la madre y al hijo preparando un plato de tomate parmesano con aderezo ranch para la cena.

Davis y su madre, Frances Davis, quien coprotagonizaba los videos con él, contaban con 215,000 seguidores en Facebook y unos 8,000 suscriptores en Youtube.