Después de más de cuatro décadas sin respuestas, el asesinato de Roxanne Sharp, una adolescente de 16 años hallada sin vida en 1982 en Luisiana, volvió a cobrar relevancia tras la captura de cuatro hombres señalados como presuntos responsables.

El caso, que permaneció estancado durante años por falta de pruebas y el silencio de la comunidad, dio un giro con la ayuda de nuevas tecnologías y un podcast que reactivó la investigación.

El crimen ocurrió el 12 de febrero de 1982, cuando el cuerpo de la menor fue encontrado en una zona boscosa de Covington. Las autoridades establecieron que la joven fue víctima de agresión sexual y homicidio, pero en ese momento no se lograron capturas. La escasez de evidencia física y la falta de testigos dispuestos a declarar mantuvieron el expediente sin avances durante décadas.

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En medio de esa incertidumbre, surgió una línea de investigación que terminó descartándose. Un asesino en serie confesó el crimen, pero posteriormente se retractó y su versión fue desestimada por inconsistencias con las pruebas.

De acuerdo con la información compartida por Associated Press (AP), el caso tuvo un cambio de dirección cuando en 2025 se lanzó el podcast “¿Quién mató a Roxanne Sharp?”, una producción desarrollada en conjunto con investigadores y medios locales. La serie no solo reavivó el interés público, sino que permitió obtener información clave que había permanecido oculta por años.

“Ayudó a nuestros investigadores a reconstruir dónde estuvo Roxanne días antes de su muerte”, explicó Marc Gremillion, portavoz de la policía estatal.

“Fue de gran ayuda para difundir ese mensaje al público y, por lo tanto, para que los testigos volvieran a contactarnos”, indicó.

El impacto del podcast fue inmediato. Charles Dowdy, vicepresidente de Northshore Media, medio encargado de producir la serie, reconoció que el alcance superó todas las expectativas.

“Cuando empezamos el podcast, pensábamos que a nadie le importaba, pero enseguida nos dimos cuenta de nuestro error”, afirmó.

“Mucha gente se puso en contacto con nosotros y nos dijo que conocían a Roxanne, que la recordaban y que eran amigos suyos”, añadió.

Durante la producción, Dowdy acompañó a los investigadores en la reconstrucción de la escena del crimen, lo que permitió documentar detalles que habían pasado desapercibidos durante años. “Se veía claramente que la habían agarrado en la calle y arrastrado al bosque”, relató.

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La difusión del caso también rompió el silencio que por décadas mantuvo la comunidad frente a los hechos ocurridos. “Ha sido una gran nube negra sobre la comunidad. Nadie hablaba de ello, era un secreto a voces”, señaló Justin Joiner, residente de la zona.

Con la nueva información aportada por testigos y el respaldo de tecnologías modernas de análisis de ADN, las autoridades lograron identificar a cuatro sospechosos: Perry Wayne Taylor, Darrell Dean Spell, Carlos Cooper y Billy Williams Jr., todos mayores de 60 años. Los hombres enfrentan cargos por violación agravada y asesinato en segundo grado. Algunos ya se encontraban en prisión por otros delitos.

Las detenciones, realizadas en abril de 2026, representan un avance significativo en un caso que durante años no pudo ser resuelto. “Los casos sin resolver no se cierran solos. Se cierran porque la gente se presenta año tras año y se niega a darse por vencida”, afirmó el jefe del Departamento de Policía de Covington, Michael Ferrell.

El proceso judicial podría derivar en condenas de cadena perpetua, teniendo en cuenta la gravedad de los cargos. Mientras tanto, la familia de la víctima mantiene la expectativa de cerrar un capítulo que permaneció abierto por más de 40 años. “Esperamos que, con la justicia, llegue la sanación y el cierre para nuestra familia”, expresó Michele Lappin, sobrina de la joven.