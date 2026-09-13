Una campaña de GoFundMe creada para ayudar a los padres de Lindsay Clancy ha recaudado más de 1.2 millones de dólares, apenas días después de que el juicio contra la exenfermera de Massachusetts terminara en un juicio nulo por falta de un veredicto unánime.

La iniciativa, denominada The Musgrove Family Fund, fue organizada por Brandee Mulligan, una madre de Wisconsin que asegura no tener relación personal con la familia, pero que decidió recaudar fondos para aliviar la carga económica que han enfrentado los padres de Clancy durante más de tres años.

Según la organizadora, el dinero está destinado exclusivamente a Mike y Paula Musgrove, quienes vendieron su vivienda en Connecticut y se trasladaron temporalmente a Massachusetts para acompañar a su hija durante el proceso judicial. Los fondos buscan cubrir gastos de vivienda, viajes y otros costos derivados del prolongado caso.

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Mulligan afirmó que la campaña no pretende defender la culpabilidad o inocencia de Clancy, sino apoyar a dos padres que, a su juicio, también han sufrido las consecuencias de la tragedia.

Ante el rápido crecimiento de las donaciones, los organizadores elevaron la meta de la campaña de 2 millones a 3 millones de dólares. Hasta el domingo, miles de personas habían contribuido al fondo, convirtiéndolo en uno de los más comentados en GoFundMe.

La plataforma identifica a Mike Musgrove como el único beneficiario autorizado de la recaudación.

Un caso que sigue sin resolverse

Lindsay Clancy enfrenta cargos por la muerte de sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— ocurridas en enero de 2023 en su hogar de Duxbury, Massachusetts. La defensa sostiene que padecía psicosis posparto y se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal.

El pasado 4 de septiembre, el juez declaró juicio nulo luego de que el jurado quedara dividido y no lograra alcanzar la unanimidad requerida. La fiscalía aún evalúa si solicitará un nuevo juicio, mientras una audiencia está programada para el 29 de septiembre.