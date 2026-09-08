El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington dijo que espera que el presidente Donald Trump considere concederle un indulto a la exenfermera, acusada del asesinato de sus tres hijos, informó ABC News.

“Señor presidente, espero que considere a esta joven y la persona que es, lo que ha atravesado, y contemple un perdón”, manifestó Reddington durante una entrevista en la mañana del martes en el programa ‘Good Morning America’.

A Clancy se le imputa el asesinato de sus hijos, Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de apenas ocho meses, el 24 de enero del 2023, en la residencia de estos en Duxbury, Boston.

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Reacciona la Casa Blanca

Tras los comentarios realizados por el abogado, la Casa Blanca reiteró que el presidente solo puede conceder indultos en casos federales. Los cargos contra Clancy fueron estatales, por lo que no cumple con los requisitos para un indulto presidencia. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Clancy debería recurrir a las autoridades del estado de Massachusetts para esos fines.

De otra parte, el abogado añadió que está esperanzado en llegar a un acuerdo con la fiscalía, luego que la semana pasada el juicio contra su cliente fuera declarado nulo ante la imposibilidad del jurado de alcanzar un veredicto.

Describió al fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz como “un fiscal muy firme, un caballero conservador”. “Sin embargo, espero que tras haber presenciado este juicio y haber evaluado las pruebas presentadas tanto por la fiscalía como por la defensa, reconsidere el asunto y con suerte podamos acordar algo aceptable para ambas partes”, añadió.

Tras el dictamen de la semana pasada, Cruz evitó anunciar de inmediato si buscaría un nuevo juicio contra Clancy. Las partes regresarán al Tribunal el 29 de septiembre, cuando se espera que se conozca si la mujer enfrentará un nuevo juicio.

Reddington dijo estar molesto por la determinación de declarar el juicio nulo, luego que una nota de la presidenta del jurado informara al juez que un jurado “tenía dudas, pero que no aplicaría el principio legal de la duda razonable presentado por el juez”. “Eso no es correcto y por esa razón estaba molesto”, indicó el abogado.

En Massachusetts, al jurado se le instruye que, para demostrar que un acusado es responsable de sus actos, los fiscales deben “probar más allá de toda duda razonable que el acusado no padecía una enfermedad o defecto mental al momento de la presunta infracción”.