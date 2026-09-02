PLYMOUTH, Massachusetts. Los miembros del jurado en el juicio de Lindsay Clancy regresaron a sus casas sin alcanzar un veredicto este miércoles, tras un quinto día de deliberaciones y habiendo declarado por segunda vez que no logran ponerse de acuerdo sobre si la madre de Massachusetts es penalmente responsable de matar a sus tres hijos pequeños.

El jurado volverá a reunirse el jueves por la mañana. El juez les ordenó seguir deliberando después de que manifestaran por segundo día consecutivo que se encuentran en un punto muerto, una señal que aumenta la probabilidad de que el juicio termine sin una resolución.

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Clancy, una exenfermera de parto y obstetricia de 36 años no niega haber estrangulado a sus hijos (Cora, Dawson y Callan, de 5 y 3 años, y 8 meses) en el sótano de su vivienda en 2023. Su abogado sostiene que actuó bajo los efectos de una psicosis posparto, mientras que la fiscalía afirma que era consciente de sus actos.

El juez pide al jurado continuar con los intentos

El juez William Sullivan instó a los jurados a considerar seriamente las posturas opuestas sin abandonar sus propias convicciones solo para llegar a un acuerdo. Expertos legales señalan que si el jurado vuelve a declararse estancado, lo más probable es que se declare nulo el juicio (mistrial).

Si el proceso se declara nulo, los fiscales deberán decidir si juzgan a Clancy nuevamente, retiran los cargos o negocian un acuerdo con su defensa. En caso de que el jurado decida que es responsable, podría ser condenada por asesinato u homicidio involuntario; si es absuelta por razones de salud mental, un juez podría ordenar su confinamiento en un centro psiquiátrico.

Los hechos del caso

Clancy estranguló a sus hijos con bandas de ejercicio y luego se lanzó desde una ventana del segundo piso, quedando paralizada de la cintura hacia abajo. La defensa argumenta que sufría de trastorno bipolar y psicosis posparto, y que escuchó una voz que le ordenó matar a los niños antes de quitarse la vida. La fiscalía argumenta que planeó el acto enviando a su esposo a realizar compras para dejarla sola.