SEATTLE. Cuatro soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos que formaban parte de un equipo que realiza misiones nocturnas, murieron cuando el helicóptero MH-60 Black Hawk en el que viajaban se estrelló a principios de esta semana cerca de una base militar en el estado de Washington, informaron el viernes funcionarios del Ejército.

El helicóptero se encontraba en una misión de entrenamiento de rutina al oeste de la Base Conjunta Lewis-McChord cuando se estrelló alrededor de las 9 p. m. del miércoles, informó el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (USASOC). Los soldados pertenecían al 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, Aerotransportado, según informaron las autoridades. Las labores de recuperación están en marcha y la causa del accidente sigue bajo investigación, informaron las autoridades militares.

PUBLICIDAD

El cielo en la zona estaba mayormente despejado con vientos suaves del sur en el momento del accidente, según el Servicio Nacional de Meteorología. Las autoridades militares indicaron que divulgarían los nombres de los soldados “cuando corresponda”, por respeto a las familias. “Nuestros corazones están con las familias, amigos y compañeros de estos Night Stalkers”, declaró el Teniente General Jonathan Braga, Comandante del USASOC.

“Fueron guerreros de élite que encarnaron los valores más elevados del Ejército y de las Operaciones Especiales del Ejército, y su sacrificio jamás será olvidado”. El Secretario del Ejército, Dan Driscoll, declaró en X: “Estoy muy afligido” tras enterarse del accidente. “Mientras esperamos más información, mis oraciones están con los involucrados, sus familias y toda la comunidad de Night Stalkers, Operaciones Especiales y JBLM”, añadió.

La misión del regimiento es organizar, equipar y emplear las fuerzas de aviación de operaciones especiales del Ejército en todo el mundo, según el sitio web del Ejército. “Conocidos como Night Stalkers, estos soldados son reconocidos por su competencia en operaciones nocturnas”, indica el sitio web. “Están altamente entrenados y listos para cumplir las misiones más difíciles en cualquier entorno, en cualquier parte del mundo, de día o de noche, con una precisión inigualable”.

Las fuerzas del orden, los bomberos y el personal especializado de la base conjunta están realizando las labores de recuperación en el lugar del accidente, declaró Braga. “Agradecemos a los profesionales cualificados que trabajan incansablemente, día y noche, para traer a nuestros soldados a casa”, declaró Braga.

PUBLICIDAD

El accidente provocó un pequeño incendio forestal que, para la mañana del viernes, ya había alcanzado 0.5 hectáreas (1.25 acres), según informó el Departamento de Recursos Naturales de Washington. La agencia indicó que la actividad del incendio era prácticamente mínima, por lo que solo contaban con una unidad de bomberos en el lugar.

La base se encuentra a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur de Tacoma, bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de los Estados Unidos.

Este es el segundo accidente mortal de esta unidad de élite en los últimos años. Cinco miembros de las fuerzas de operaciones especiales de aviación del Ejército murieron cuando un helicóptero se estrelló en el Mediterráneo Oriental en 2023 durante una misión rutinaria de reabastecimiento en vuelo como parte de un entrenamiento militar. Todos formaban parte del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército, con base en Fort Campbell, Kentucky.

En marzo de 2024, dos soldados de la unidad SOAR de la Base Conjunta Lewis-McChord fueron hospitalizados cuando su helicóptero Apache se estrelló en la base durante un ejercicio de entrenamiento de rutina.