La Administración Federal de Aviación (FAA) aprobó el lunes el modelo más pequeño de los aviones de pasajeros Boeing Max para el servicio comercial, casi una década después de que el fabricante presentara la aeronave por primera vez.

La certificación del Boeing 737 Max 7 representa un hito en el esfuerzo de la compañía por superar años de desafíos en materia de seguridad, calidad y producción. El Max 7, cuyo lanzamiento se había retrasado considerablemente, forma parte de la familia de aviones comerciales Boeing 737, el modelo más vendido de la compañía y que ha estado en el centro de sus problemas.

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La FAA declaró que autorizó el nuevo avión tras años de pruebas adicionales, modificaciones de diseño y una revisión exhaustiva de su diseño y sistemas de seguridad. La certificación se retrasó mientras Boeing abordaba problemas técnicos y el mayor escrutinio regulatorio tras dos accidentes del Max 8, de mayor tamaño, que causaron la muerte de 346 personas en 2018 y 2019.

Tras los accidentes frente a las costas de Indonesia y en Etiopía, la FAA revisó su proceso de certificación de aeronaves Boeing. Indicó que su supervisión de la compañía continuaría más allá de la aprobación del Max 7.

Antes de dar su visto bueno a la aeronave, la FAA exigió a Boeing que realizara varias modificaciones de seguridad, incluyendo la actualización del software de control de vuelo, la mejora de las alertas en cabina para los pilotos y el rediseño del sistema antihielo del motor para evitar el sobrecalentamiento.

“Nuestro equipo de ingenieros y expertos en pruebas superó los desafíos, una pandemia prolongada y la transición a los nuevos procesos de certificación”, declaró Stephanie Pope, presidenta y directora ejecutiva de Boeing Commercial Airplanes.

Los inspectores de seguridad permanecerán en las instalaciones de producción de Boeing para supervisar la fabricación, incluyendo la observación del Sistema de Gestión de Seguridad de la compañía y su cultura de seguridad general, según informó la agencia.

Se espera que el Max 7 se utilice principalmente en rutas de corto y medio alcance. Varias compañías aéreas, entre ellas Southwest Airlines, tienen pedidos pendientes de este avión.