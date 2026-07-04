DEARBORN, Michigan. Un enfrentamiento a tiros entre dos grupos de jóvenes en un centro comercial de Dearborn, Michigan, dejó dos muertos y un herido el viernes, informó la policía.

El tiroteo en el Fairlane Town Center provocó la huida de los clientes del centro comercial, incluyendo a una persona que fue atropellada por un vehículo fuera del centro comercial mientras intentaba escapar, dijo el jefe de policía de Dearborn, Issa Shahin.

Personas presuntamente vinculadas a la pelea estaban siendo interrogadas en la estación de policía, pero nadie fue detenido de inmediato, agregó.

Oh wow Dearborn Michigan? Aren’t they filled to the brim wit….



Yikeys pic.twitter.com/QxlYvXmT67 — Michael (@MikeAndIke29) July 3, 2026

Shahin dijo que el altercado no fue un acto al azar: los dos grupos se conocían y, tras encontrarse en el centro comercial, se inició una pelea que escaló hasta convertirse en un tiroteo. Miembros de ambos grupos portaban pistolas, dijo.

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Una de las víctimas murió dentro del Fairlane Town Center y la otra falleció en un hospital cercano. No se dieron a conocer detalles sobre la tercera persona herida.

El centro comercial fue evacuado tras el tiroteo y la policía planeaba mantenerlo cerrado mientras investigaba. Un video publicado en redes sociales mostraba a personas huyendo del centro comercial tras escucharse disparos.

El Fairlane Town Center cuenta con más de 125 tiendas y restaurantes, según su sitio web.

Dearborn es un suburbio de Detroit con una población de más de 100,000 habitantes, ubicado a unos 15 kilómetros al oeste de Detroit.

El teniente Tyhrann Howard, especialista de la Policía Estatal de Michigan, indicó que la agencia estaba colaborando con la investigación y remitió las preguntas a la policía de Dearborn.

Una persona que contestó el teléfono de seguridad del centro comercial se negó a hacer comentarios.