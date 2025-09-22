Tacoma, Washington. El Ejército dio a conocer los nombres de los cuatro soldados que murieron el miércoles cuando el helicóptero militar en el que viajaban se estrelló cerca de una base en el estado de Washington.

Las víctimas son los oficiales de ordenanzas Andrew Cully y Andrew Kraus, y los sargentos Donavon Scott y Jadalyn Good, informó el Ejército el lunes en un comunicado.

Cully, de 35 años, era oriundo de Sparta, Misuri. Kraus, de 39, era de Sanibel, Florida. Scott, de 25, era de Tacoma, Washington, y Good, de 23, de Mount Vernon, Washington.

Esta foto sin fecha, difundida por el Ejército, muestra al oficial de ordenanzas principal Andrew Kraus, de 39 años. ( The Associated Press )

De acuerdo con el Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, el helicóptero realizaba un vuelo rutinario de entrenamiento al oeste de la base conjunta Lewis-McChord.

La base está ubicada a unas 10 millas (16 kilómetros) al sur de Tacoma y se encuentra bajo la jurisdicción del cuartel general conjunto del Ejército.

La causa del accidente sigue bajo investigación. Según el Servicio Nacional de Meteorología, al momento del choque los cielos en la zona estaban mayormente despejados, con vientos ligeros del sur.

Esta foto sin fecha, difundida por el Ejército, muestra a Donavon Scott, de 25 años. ( The Associated Press )

Los soldados “encarnaban la dedicación inquebrantable, el desinterés y la excelencia que definen el verdadero espíritu del Ejército y de las Operaciones Especiales del Ejército”, dijo en el comunicado el coronel Stephen Smith.

Formaban parte del 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, un equipo de élite especializado en misiones nocturnas, cuando su helicóptero MH-60 Black Hawk se estrelló alrededor de las 9:00 p.m.

La misión del regimiento es organizar, equipar y desplegar fuerzas de aviación de operaciones especiales del Ejército en todo el mundo, según el sitio web de la institución.

Esta foto sin fecha, difundida por el Ejército, muestra al oficial de ordenanzas principal Andrew Cully, de 35 años. ( The Associated Press )

“Conocidos como Night Stalkers, estos soldados son reconocidos por su pericia en operaciones nocturnas”, señala la página. “Están altamente entrenados y listos para cumplir las misiones más difíciles en todo tipo de entornos, en cualquier lugar del mundo, de día o de noche, con una precisión inigualable”.

Este fue el segundo accidente mortal de esta unidad de élite en los últimos años.

En 2023, cinco soldados de aviación de operaciones especiales del Ejército murieron cuando un helicóptero se estrelló en el Mediterráneo Oriental durante una misión rutinaria de reabastecimiento aéreo como parte de un entrenamiento militar. Todos pertenecían al 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, con base en Fort Campbell, Kentucky.

En marzo de 2024, dos soldados de la unidad SOAR de la base conjunta Lewis-McChord fueron hospitalizados cuando su helicóptero Apache se estrelló en la base durante un ejercicio rutinario de entrenamiento.