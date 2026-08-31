El cantante D4vd se quedó sin sus prestigiosos abogados privados el lunes, en una vista en la que volvió a declararse inocente de los cargos de haber asesinado, abusado sexualmente y desmembrado a Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

No está claro por qué Blair Berk y sus colegas Marilyn Bednarski y Regina Peter dejaron de representar al cantante de indie-pop, cuyo nombre legal es David Anthony Burke. Fueron sustituidas por una abogada de la Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles.

Los abogados defensores se limitaron a indicar en un comunicado que el juez había accedido a su solicitud de recusación tras determinar que Burke reunía los requisitos para que se le asignara un abogado de oficio.

PUBLICIDAD

«Seguimos apoyando a David y a su defensa ante estos graves cargos», decía el comunicado. Los abogados no respondieron a preguntas concretas sobre su salida de la sala del tribunal.

Según el testimonio de sus gestores financieros en una vista anterior, Burke ganó al menos 10 millones de dólares con su música entre 2023 y 2025. No está claro cómo cumple los requisitos económicos para tener un abogado de oficio, cuya función es defender a los clientes que carecen de recursos para pagar a un abogado.

Sin dar más detalles, la Oficina del Defensor Público afirmó en un correo electrónico que había llevado a cabo una evaluación financiera exhaustiva y había determinado que cumplía los requisitos.

El defensor público adjunto Walid Kandeel se hizo cargo de la defensa. La jueza Charlaine F. Olmedo denegó su primera solicitud, en calidad de abogado del cantante, de aplazar la lectura de los cargos. En su lugar, Olmedo exigió que se presentara una declaración de culpabilidad o inocencia el lunes y fijó una vista preliminar para octubre. Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

Tras una vista probatoria de cinco días celebrada en julio, Olmedo dictaminó que existían pruebas suficientes para que Burke fuera juzgado por los delitos de asesinato, actos obscenos y lascivos continuados con un menor de 14 años y mutilación ilícita de restos humanos.

Una segunda comparecencia y declaración de culpabilidad o inocencia, como la que realizó Burke el lunes, es una práctica habitual tras una vista y una sentencia de este tipo. Podría ser condenado a la pena de muerte, pero el fiscal del distrito Nathan Hochman afirmó tras la vista del lunes que su oficina aún está decidiendo si solicitará dicha pena.

PUBLICIDAD

Hochman afirmó que los nuevos abogados no influirán en la forma en que su oficina lleve adelante el caso, aunque el cambio podría retrasar el proceso. Afirmó que, independientemente del momento en que se produzca, su oficina está «preparada para demostrar los tres cargos más allá de toda duda razonable».

El abogado Berk, que deja el cargo, ha sido durante años uno de los abogados de referencia para clientes de primer nivel. Entre ellos se encuentran Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Harvey Weinstein y el difunto Ozzy Osbourne.

El nuevo abogado, Kandeel, declaró en un comunicado: «Reconocemos la pérdida de vidas humanas que subyace a las acusaciones y expresamos nuestro más sentido pésame a quienes están de luto. Al mismo tiempo, David Burke tiene derecho a una defensa que se tome en serio sus circunstancias y examine minuciosamente las pruebas».

Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, el director Rob Reiner y Michele Singer Reiner, ha perdido recientemente a un abogado privado de igual prestigio, que ha sido sustituido por un abogado de oficio, debido a que se le ha cortado la fuente de ingresos. Ahora está intentando acceder a un fondo fiduciario para poder volver a contratar al abogado, Alan Jackson.

Las autoridades alegan que Burke apuñaló mortalmente a Rivas Hernández en abril del año pasado, después de que ella amenazara con revelar los abusos sexuales que comenzaron cuando tenía 13 años y con arruinar su prometedora carrera, apenas unos días antes del lanzamiento de su álbum debut.

PUBLICIDAD

«Acabaré con tu carrera y con tu vida», le dijo ella en un mensaje de texto que le envió la noche anterior a su muerte.

La fiscalía afirmó que, la noche siguiente, Burke le pidió un Uber y la apuñaló cuando ella entró en su casa. Presentaron pruebas de que su teléfono dejó de emitir señal de forma definitiva en ese momento.

El cadáver desmembrado y en estado de descomposición de Rivas Hernández fue hallado en el maletero del Tesla de Burke, en Hollywood Hills, en septiembre, mientras este se encontraba de gira.

En la vista celebrada en julio, la fiscalía alegó que las «montones de pruebas» que habían presentado eran abrumadoras. Los abogados de Burke sostuvieron que las pruebas de asesinato eran insuficientes.

D4vd (que se pronuncia «David») se convirtió en un fenómeno musical en Internet cuando era adolescente gracias a su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Contaba con un gran número de seguidores en TikTok, SoundCloud y Spotify, donde sus canciones más populares, entre ellas «Romantic Homicide», el tema que le catapultó al éxito en 2022, suman más de mil millones de reproducciones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.