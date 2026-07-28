LOS ÁNGELES. Una jueza dictaminó el lunes que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a D4vd por el asesinato y desmembramiento de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, quien, según las autoridades, había amenazado con revelar su relación y arruinar la prometedora carrera del cantante de indie-pop pocos días antes del lanzamiento de su álbum debut.

“Acabaré con tu carrera y tu vida”, le escribió en un mensaje de texto la noche anterior a su muerte.

La jueza de Los Ángeles, Charlaine Olmedo, decidió que las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar justificaban un juicio por cargos de asesinato, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

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Los oscuros y perturbadores detalles presentados durante cinco días provocaron lágrimas, asombro y horror en la sala del tribunal. Las pruebas incluían espeluznantes fotos de la autopsia, descripciones explícitas de abuso sexual y una cruda imagen de los últimos mensajes que envió minutos antes de morir y de que su teléfono quedara en silencio.

El fallo supuso un paso importante en la investigación y el procesamiento de D4vd, que se prolongaron durante 10 meses y comenzaron cuando el cuerpo desmembrado y en descomposición de una joven fue hallado en el maletero de su Tesla en Hollywood Hills en septiembre, mientras él estaba de gira.

D4vd no mostró ninguna emoción al escuchar la sentencia y ahora se dirige a juicio

D4vd, de 21 años y cuyo nombre legal es David Burke, no mostró ninguna emoción cuando la jueza dictó su fallo, observando con calma y atención, vestido con su uniforme naranja de la cárcel y sus gafas, como lo había hecho durante todo el proceso.

Se declaró inocente. Sus abogados argumentaron que las pruebas de asesinato eran insuficientes, pero no impugnaron los otros dos cargos. Se negaron a hacer comentarios fuera del tribunal.

La fiscalía argumentó que las pruebas eran abrumadoras.

“Con base en la gran cantidad de pruebas presentadas”, dijo la fiscal adjunta Beth Silverman, “todas las acusaciones se han probado con creces, superando el estándar requerido”.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró fuera del tribunal que los fiscales presentaron solo una “pequeña fracción” de las pruebas que poseen. Aún están sopesando si solicitar la pena de muerte, pero Burke es elegible para ella luego de que Olmedo también encontrara causa probable para el asesinato con premeditación, el asesinato por lucro y el asesinato de un posible testigo, circunstancias especiales en un delito que permiten la pena capital.

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Olmedo ordenó que Burke permaneciera detenido sin derecho a fianza. La lectura de cargos se llevará a cabo el 31 de agosto, y el juicio podría celebrarse tan solo 60 días después.

La última noche de Celeste Rivas Hernández

Antes de la decisión, los fiscales ofrecieron un relato detallado de la última noche de Rivas Hernández.

Cuando se acercaba a su casa en Hollywood poco después de las 10 p.m. del 23 de abril de 2025, en un Uber que él le había enviado para recogerla, ella le envió su último mensaje: “Papá, ya casi llego, abre la puerta si estás en casa”.

La fiscalía alega que Burke la apuñaló hasta la muerte cuando ella entró por la puerta.

La noche anterior, discutieron por mensaje de texto sobre la relación de él con una mujer. Ella le envió un mensaje furioso y lleno de insultos diciéndole que le contaría muchas mentiras a su padre sobre él y que “acaba con su carrera y su vida”. Había enviado varios mensajes similares por esas mismas fechas.

La fiscalía afirmó que Burke conoció a Rivas Hernández cuando ella tenía 11 años, comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 y él 18. Un año antes de su muerte, también intercambiaron mensajes sobre su embarazo —ella le aseguró que el bebé era suyo— y sobre un aborto.

Durante la audiencia preliminar, la fiscalía presentó fotos de ambos besándose y acostados en la cama. Las fotografías mostraban que tenía tatuado “David” en tinta roja en un dedo, uno de los dos que le habían amputado al encontrar su cuerpo.

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Los fiscales afirmaron tener registros que demuestran que Burke encargó motosierras y piscinas inflables que utilizó para desmembrar el cuerpo en su garaje, y que allí se encontró su ADN en manchas de sangre.

Añadieron que luego condujo durante semanas e incluso meses con el cuerpo en el maletero antes de que el Tesla, aparentemente abandonado, fuera remolcado de Hollywood Hills.

La defensa argumenta que no hay pruebas suficientes de asesinato.

La defensa sostuvo que las pruebas no demostraban la malicia necesaria para que se configure el delito de asesinato.

“No hay pruebas de que el Sr. Burke tuviera la intención deliberada de matar a la Srta. Hernández”, declaró la abogada de Burke, Marilyn Bednarski.

Añadió que las comunicaciones entre Burke y Rivas Hernández no mostraban “ninguna amenaza, ni antecedentes de violencia” y que él sentía “todo lo contrario a una malicia homicida” hacia ella.

Argumentó que el dictamen del médico forense que declaraba su muerte como homicidio por dos heridas punzantes era demasiado vago e inconcluso para constituir prueba de asesinato. La defensa no presentó directamente una teoría alternativa sobre cómo murió y no estaba obligada a hacerlo.

La defensa también estableció que ella le había pedido siete veces ir a verlo en los días previos a su muerte, y que él accedió a regañadientes solo después de que ella se lo exigiera, y que ella había amenazado con matar a Burke y mutilarlo.

Silverman le dijo al juez que “la defensa intentó en numerosas ocasiones, a lo largo del proceso, desacreditar a la víctima”, a pesar de que era menor de edad.

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Farrell, el detective, también declaró durante el interrogatorio de la defensa que los padres de Burke y Rivas Hernández estaban al tanto de su relación, que él había asistido a la iglesia con miembros de la familia de ella y que sus padres habían dado su consentimiento para que ella viajara con él a Londres durante una semana.

Patrick Steinfeld, abogado de la familia de Rivas Hernández, declaró tras la audiencia que estaban “horrorizados de que los abogados defensores presentaran pruebas para culpar a una niña de 14 años”.

Sus padres permanecieron sentados en primera fila durante la mayor parte de la audiencia, pero se ausentaron de las partes más explícitas y se marcharon en medio del testimonio sobre la agresión sexual después de que su madre rompiera a llorar.

La carrera de D4vd estaba en pleno auge en el momento del asesinato.