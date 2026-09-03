Una terapeuta que ofrecía sus servicios en una institución de rehabilitación y tratamiento de abuso de sustancias en Florida, se encuentra en líos legales tras ser arrestada por alegadamente mantener una relación sexual con uno de sus pacientes y facilitar que éste pudiera salir de la institución para sus encuentros, informó USA Today.

La situación quedó al descubierto luego que la ahora acusada, Michelle Luchau Rebora, de 32 años, diera por terminada la relación con el paciente. Luchau-Rebora enfrenta un cargo de delito grave por conducta sexual inapropiada entre un psicoterapeuta y su paciente, sin autorización, según revelaron NBC Miami, Local 10 y WVSN.

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La mujer se desempeñaba como terapeuta de salud mental en New Hope CORPS, un centro de tratamiento de alcohol y drogas en Homestead, Florida, lugar donde la supuesta víctima, un hombre de 42 años, era paciente. Según la presunta víctima, ambos mantuvieron una relación sexual durante tres meses en 2025 y a veces tenían relaciones sexuales durante las sesiones de terapia.

Las autoridades alegan que la terapeuta “facilitó coartadas en su nombre”, para que el paciente saliera de las instalaciones restringidas y tuvieran encuentros sexuales en diversos lugares, como la casa de Luchau-Rebora y un hospital, entre otros. Se alega además que la terapeuta le dijo al paciente que mantuviera la relación en secreto porque de saberse, podría “afectar su capacidad para trabajar como terapeuta”. Tras quedar el asunto al descubierto, New Hope Corps despidió a Luchau-Rebora, quien laboraba en el lugar como pasante.

Tras su arresto, Luchau-Rebora compareció al Tribunal el miércoles, donde se le impuso una fianza ascendente a $5 mil.