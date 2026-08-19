Agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, realizaron una investigación que culminó con la radicación de cargos por el delito de agresión sexual de parte de la Fiscalía, contra Leonardo Antonio Pacheco Cortés, de 26 años, residente de Guayanilla.

La querella se radicó el domingo, 16 de agosto, por los alegados hechos reportados en el Hospital Metro Pavía en Yauco, en el ala para pacientes de salud mental, cuando el imputado, en su turno de trabajo y que laboraba como guardia de seguriudad para una compañía privada, presuntamente cometió el delito contra una mujer mientras estaba hospitalizada.

PUBLICIDAD

Leonardo A. Pacheco Cortés enfrenta un cargo por presunta agresión sexual contra una paciente recluida en el hospital en el que brindaba vigilancia como guardia de seguridad. ( Suministrada por la Policía )

Este caso fue consultado por la agente Wanda Almodóvar Ortiz con la fiscal Tasha Cruz Rodríguez, quien radicó los cargos antes mencionados.

La prueba fue presentada ante la jueza Sostycelie Galarza Quiñones, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto contra Pacheco Cortés, y le fijó una fianza de $10,000, la cual prestó.

El inspector Daniel Justiciano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, indicó que este no es el final de la pesquisa ya que les ha llegado información de que pudiera haber otros casos similares.

El imputado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete y en arresto domiciliario hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 1 de septiembre.