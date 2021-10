St. Petersburg, Florida. Artículos que se cree pertenecen a Brian Laundrie fueron encontrados el miércoles en un parque natural de Florida mientras continuaba la búsqueda de pistas sobre el asesinato de Gabby Petito, dijo un abogado de la familia de Laundrie.

Los padres de Laundrie, Chris y Roberta Laundrie, participaron en la búsqueda el miércoles con el FBI y la policía de North Port, Florida, más de un mes después de que se denunciara la desaparición de Laundrie.

“Después de una breve búsqueda en un rastro que Brian frecuentaba, se encontraron algunos artículos pertenecientes a Brian”, dijo el abogado Steven Bertolino en un mensaje de texto a The Associated Press. “A partir de ahora, la policía está llevando a cabo una investigación más exhaustiva de esa área”.

No se dispuso de otros detalles de inmediato. La Oficina del Médico Forense del Condado de Sarasota confirmó que habían sido convocados a la reserva, pero no hicieron más comentarios.

Laundrie, de 23 años, es una persona de interés en el asesinato de Petito, quien fue reportado como desaparecido el 11 de septiembre por sus padres mientras la pareja estaba en un viaje a través del país hacia el oeste.

El caso generó un enorme interés público, pero también planteó preguntas incómodas sobre la atención desigual prestada a los cientos de casos de mujeres nativas americanas y de otras minorías desaparecidas o asesinadas en los Estados Unidos. Petito es blanco.

El cuerpo de Petito fue encontrado el 19 de septiembre en el borde del Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, que la pareja había visitado. El forense llegó a la conclusión de que murió estrangulada y que su cuerpo había estado donde fue encontrado durante tres o cuatro semanas.

La pareja fue detenida el 12 de agosto por la policía en Moab, Utah, después de que tuvieron un altercado físico, pero no se presentaron cargos.

Laundrie regresó a casa sola el 1 de septiembre en la camioneta Ford que la pareja tomó en su viaje. Fue reportado como desaparecido luego de decirle a sus padres el 14 de septiembre que iba a hacer una caminata en la Reserva Carlton, una vasta reserva natural en el condado de Sarasota que durante semanas ha sido un área clave en la búsqueda.

La actividad del miércoles se centró en el cercano Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, donde los informes de televisión mostraron la llegada de numerosos vehículos policiales y una carpa instalada dentro del bosque. La ubicación es donde se encontró un Ford Mustang que Laundrie condujo al desierto.

Laundrie está acusado en una acusación federal de Wyoming de uso no autorizado de una tarjeta de débito, lo que permitiría a las autoridades arrestarlo si lo encuentran con vida.

Alega que Laundrie usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal de alguien para realizar retiros no autorizados o cargos por valor de más de $ 1,000. No dice a quién pertenecía la tarjeta ni qué tipo de cargos se realizaron.

