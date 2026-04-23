El aumento en el costo del petróleo como consecuencia de la guerra en Irán ya se ha reflejado en incrementos en las tarifas por equipaje facturado en vuelos, y ahora comienza a impactar también el precio de los pasajes, según anticipó United Airlines.

El CEO de la empresa, Scott Kirby, reveló en una entrevista con CNBC que, pese a las interrogantes que mantiene la guerra, la demanda en vuelos para el verano “es increíblemente fuerte en este momento”, por lo que se ven en la obligación de aumentar los precios de pasajes para recuperar el costo por combustible.

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United Airlines ya había aumentado el precio del equipaje facturado en $10, llevándolo a costar $50 por maleta. Ahora, los pasajes subirán entre un “15-20%”, según declaró Kirby.

“Sería necesario para alcanzar el punto de equilibrio y cubrir ese costo (combustible)”, dijo el CEO, que además prevé que esta será “la nueva normalidad para las tarifas aéreas”.

Desde el inicio de la guerra en Irán, el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI), ha aumentado cerca de un 20%, según datos de mercado citados por medios financieros como Reuters.

Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en el pasado 28 de febrero, lo que desencadenó una cadena de ofensivas y represalias en las semanas siguientes. Aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo, este ahora pende de un hilo. En ese contexto, el presidente Donald Trump dio a Irán un plazo adicional de unos cinco días para evaluar un acuerdo de paz, al tiempo que advirtió que, de no lograrse avances, podría ordenar ataques contra infraestructura clave como el sistema eléctrico y puentes del país.