Fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron cinco embarcaciones petroleras iraníes luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán atacó un buque de guerra de la Marina , informó el Comando Central de Estados Unidos en redes sociales el martes.

Los ataques se produjeron después de que Irán realizó dos intentos por alcanzar el buque de guerra con misiles balísticos en los últimos dos días, añadió el comunicado.

La televisión estatal iraní también informó que las fuerzas de Estados Unidos atacaron al menos tres buques petroleros iraníes cerca del puerto de Jask, en el sur del país, y cerca de la isla de Jarg en el Golfo Pérsico. Añadió que las tripulaciones fueron evacuadas.

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Esto marca la más reciente serie de ataques y contraataques, mientras Washington y Teherán vuelven a las hostilidades tras más de seis meses de guerra.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos no permitirá que los ataques de Irán queden sin respuesta.

“Irán sigue tratando de atacar buques navales de Estados Unidos. Y por cada vez que lo hagan o lo intenten, van a perder buques petroleros. Y creo que verán eso de nuevo hoy”, dijo Rubio el martes, durante una visita a Colombia.

Danny Citrinowicz, un experto sobre Irán para el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, advirtió que este tipo de intercambios sólo pueden conducir a más represalias y un mayor impacto en la economía global.

“No hay una solución cinética al problema del estrecho de Ormuz”, señaló en redes sociales. “Cada intento de imponer una, sólo acerca a Washington y a Teherán a una escalada que podría volverse cada vez más difícil de controlar”.

Un reportero de la televisión estatal iraní en Jask indicó que un buque petrolero iraní fue atacado cerca de la costa de Yekbeni, al tiempo que se escuchó otra explosión en el área, de la cual se desconoce su origen y ubicación.

Más tarde informó que las fuerzas estadounidenses atacaron una segunda embarcación petrolera frente a las aguas de Jask. Aseguró que ambos buques evacuaban a sus tripulantes en botes salvavidas hacia la costa de Jask.

Por separado, la televisión estatal informó que otro buque iraní fue objeto de ataques en el área de fondeo de la isla de Jarg. Añadió que se evacuó a salvo a la tripulación poco después del ataque.

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La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido a las tripulaciones de buques petroleros cerca de puertos en Kuwait y Bahréin que abandonen de inmediato sus embarcaciones, ya que los buques podrían ser atacados en represalia por los ataques de Estados Unidos contra barcos iraníes. Acusó a Kuwait y a Bahréin de albergar fuerzas de Estados Unidos y de ayudar en los ataques.

El ejército de Estados Unidos informó que había atacado tres embarcaciones petroleras iraníes el sábado, después de que buques de guerra estadounidenses fueran blanco de misiles balísticos, y advirtió que, “si es necesario, destruirá la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”. Teherán anunció posteriormente planes de una nueva “zona de exclusión” cerca del estrecho de Ormuz dirigida a embarcaciones que pretendan transitar por el canal.

Los ataques más recientes forman parte de la presión económica y militar del presidente Donald Trump en su intento por poner fin a los combates.

Washington también impuso sanciones el martes a más elementos de la industria de aviación de Irán, apuntando a más de una veintena de aerolíneas comerciales y privadas, así como a proveedores extranjeros de servicios de carga, en un nuevo intento por aislar a Teherán de sus socios comerciales restantes.

Tanto Estados Unidos como Irán buscan ejercer control sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de que comenzara la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial. El alza de los precios de la energía está generando problemas políticos para Trump y el Partido Republicano de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Un barril del petróleo Brent subió brevemente hasta los 99,46 dólares el martes.

Un bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes ha asfixiado la economía del país al limitar sus exportaciones de petróleo, mientras el ejército estadounidense ha estado ayudando a un número limitado de barcos a transitar por una ruta a través del estrecho de Ormuz frente a Omán. Teherán quiere que los barcos sigan una ruta que elija a través del estrecho, que antes de la guerra se consideraba una vía marítima internacional.