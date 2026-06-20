El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad específica para ciudadanos estadounidenses en Colombia o con planes de desplazarse por el departamento del Atlántico. La advertencia pide evitar varios municipios donde, según la Embajada en Bogotá, aumentaron los delitos violentos, las extorsiones y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales.

Municipios del Atlántico incluidos en la alerta estadounidense

El aviso difundido por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y la Embajada de EE.UU. en Bogotá señaló que la situación de seguridad en algunos sectores de la región motivó medidas preventivas para proteger a personal oficial estadounidense que desarrolla tareas en el país latino.

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“La Embajada ha observado un aumento de la violencia en varios municipios del Departamento del Atlántico. Los delitos violentos, la extorsión y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales aumentaron drásticamente“, publicó el DOS en su cuenta de X.

La recomendación de no viajar alcanza a los municipios de:

Malambo

Baranoa

Sabanalarga

Polonuevo

Santo Tomás

Palmar de Varela

Galapa

Puerto Colombia

Sabanagrande

Según las autoridades estadounidenses, estos territorios presentan condiciones que elevan los riesgos para visitantes extranjeros.

El DOS indicó que la capacidad de brindar asistencia consular inmediata en esos lugares puede verse reducida, por lo que aconseja evitar desplazamientos hacia esas localidades hasta nuevo aviso.

“Por precaución, algunos empleados del gobierno de EE.UU. han sido retirados de esta área”, señaló el Departamento de Estado.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de seguimiento de la situación de seguridad en Colombia, donde continúan vigentes diferentes niveles de advertencia según la región.

Colombia permanece bajo recomendación de reconsiderar viajes

A nivel nacional, Colombia permanece bajo una advertencia de viaje de Nivel 3, que recomienda reconsiderar los desplazamientos al país por delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, secuestros y desastres naturales. Esa clasificación figura en el Travel Advisory del Departamento de Estado emitido el 31 de marzo de 2026.

Además, el DOS también mantiene la categoría de Nivel 4, equivalente a “No viajar”, para las áreas de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y sectores de Cauca y Valle del Cauca, con excepción de algunas capitales regionales como Popayán y Cali.

Dentro de las máximas alertas, también se incluye la franja ubicada dentro de las seis millas (10 kilómetros) de la frontera con Venezuela, una zona señalada por riesgos relacionados con actividades criminales, enfrentamientos armados y posibles detenciones.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que diversos grupos delictivos incorporaron métodos operativos que incluyen el uso de artefactos explosivos y dispositivos no tripulados en disputas territoriales, situaciones que podrían afectar a personas ajenas a los conflictos.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

Entre las medidas preventivas sugeridas figura:

Mantener discreción durante los desplazamientos.

Evitar exhibir objetos de valor como teléfonos, relojes o joyas.

Permanecer atento al entorno.

Limitar la exposición en zonas con gran concentración de personas.

Respecto del transporte, se recomienda utilizar servicios solicitados mediante aplicaciones o sistemas de despacho. Con esto se busca evitar abordar vehículos directamente en la vía pública.

Programa STEP y asistencia en emergencias

EE.UU. también recordó la importancia de registrarse en el programa STEP, una herramienta gratuita destinada a ciudadanos que residen o viajan al exterior. El sistema permite recibir comunicaciones oficiales sobre cambios en las condiciones de seguridad del destino elegido.

La inscripción facilita además el contacto de embajadas y consulados en casos de emergencias, desastres naturales o situaciones que requieran asistencia consular.