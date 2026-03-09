WASHINGTON (AP) - El Ejército de Estados Unidos dijo que mató a seis hombres el domingo en un ataque contra un presunto barco de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico, como parte de la campaña del gobierno de Trump contra supuestos traficantes.

El ataque del domingo elevó la cifra de muertos a al menos 157 personas desde que la administración Trump comenzó a atacar a quienes llama “narcoterroristas” en pequeñas embarcaciones a principios de septiembre.

Al igual que en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre los más de 40 ataques conocidos en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe, el Mando Sur de EE.UU. afirmó que se dirigió contra presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas. El ejército no aportó pruebas de que el buque transportara drogas. Publicó un vídeo en X que mostraba una pequeña embarcación volando por los aires mientras flotaba en el agua.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de América Latina y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Pero su administración ha ofrecido pocas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

En una reunión con líderes latinoamericanos celebrada el sábado, Trump les animó a unirse a Estados Unidos en la adopción de medidas militares contra los cárteles del narcotráfico y las bandas transnacionales, que, según dijo, suponen una “amenaza inaceptable” para la seguridad nacional de la región.

Con este fin, Ecuador y Estados Unidos llevaron a cabo la semana pasada operaciones militares contra grupos de delincuencia organizada en el país sudamericano.

Con la reunión del sábado, Trump pretendía demostrar que sigue empeñado en centrar la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental, incluso mientras libra una guerra contra Irán que ha tenido repercusiones en todo Oriente Medio.

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques en barco, así como su eficacia, en parte porque el fentanilo que está detrás de muchas sobredosis mortales suele introducirse en Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con sustancias químicas importadas de China e India.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.