JERUSALÉN- El grupo de investigación Bellingcat dice que un vídeo recién publicado “parece contradecir” la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán fue responsable de una explosión en una escuela iraní en la que murieron más de 165 personas al comienzo de la guerra que asola Oriente Medio.

Se produce cuando cada vez más pruebas apuntan a la culpabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que alcanzó una escuela adyacente a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab, Irán, en la provincia meridional de Hormozgan. Expertos entrevistados por The Associated Press, citando análisis de imágenes de satélite, afirman que la escuela fue probablemente alcanzada en medio de una rápida sucesión de bombas lanzadas sobre el complejo.

El vídeo compartido por Bellingcat es un fragmento de tres segundos de un vídeo grabado el día del ataque a la escuela y difundido el domingo por la agencia semioficial iraní Mehr. El vídeo muestra una munición cayendo sobre un edificio, lanzando al aire un penacho oscuro que se mezcla con humo procedente probablemente de ataques anteriores contra el complejo. Trevor Ball, investigador de Bellingcat, geolocalizó el vídeo en un lugar cercano a la escuela, algo que también hizo AP.

Ball identificó la munición como un misil de crucero Tomahawk, que sólo Estados Unidos posee en esta guerra. Es la primera prueba de una munición utilizada en el ataque. El Mando Central de Estados Unidos ha reconocido haber utilizado misiles Tomahawk en esta guerra e incluso publicó una foto del USS Spruance, que forma parte del grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln situado dentro del radio de acción de la escuela, disparando un misil Tomahawk el 28 de febrero.

La falta de imágenes de fragmentos de bomba procedentes de la explosión complica cualquier evaluación del incidente. Ninguna agencia independiente ha llegado al lugar durante la guerra para investigar.

Cuando un periodista le preguntó el sábado si Estados Unidos era responsable de la explosión, en la que murieron sobre todo niños, Trump respondió, sin aportar pruebas: “No, en mi opinión, basándome en lo que he visto, eso lo hizo Irán”. Trump añadió que Irán es “muy impreciso” con sus municiones. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no tardó en intervenir para decir que Estados Unidos estaba investigando.

Janina Dill, experta en derecho internacional de la Universidad de Oxford, escribió en X que incluso si el ataque fue un error de identificación -y el atacante creyó que la escuela había formado parte de la base vecina del IRGC- seguiría siendo “una violación muy grave del derecho internacional”.

“Los atacantes tienen la obligación de hacer todo lo posible para verificar el estado del objeto atacado”, escribió.

Varios factores apuntan a un ataque estadounidense

Una de ellas es la puesta en marcha de una evaluación del incidente por parte del ejército estadounidense. Según las instrucciones del Pentágono sobre los procesos para mitigar los daños a civiles, la evaluación se pone en marcha después de que un grupo de investigadores determine inicialmente que el ejército estadounidense puede ser culpable.

Un funcionario estadounidense dijo a la AP que era probable que se tratara de un ataque estadounidense. El funcionario habló de forma anónima porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos sobre un asunto tan delicado.

Otra es la ubicación de la escuela, junto a la base de la Guardia Revolucionaria y cerca de los cuarteles de una unidad naval. El ejército estadounidense se ha centrado en objetivos navales y ha reconocido ataques en la provincia, incluido uno en las inmediaciones de la escuela. Israel, que ha negado haber llevado a cabo el ataque, se ha centrado en las zonas de Irán más cercanas a Israel y no ha informado de ningún ataque al sur de Ispahán, a 800 kilómetros de distancia.

Ni el Mando Central del ejército estadounidense ni el ejército israelí respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de AP sobre el análisis de Bellingcat.

Hablando sobre la operación estadounidense en una conferencia de prensa el 2 de marzo, Hegseth dijo: “Estados Unidos, independientemente de lo que digan las llamadas instituciones internacionales, está desencadenando la campaña de poder aéreo más letal y precisa de la historia”.

“Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento”, dijo. “Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar, y no perdemos tiempo ni vidas”.

"Nada de estúpidas reglas de enfrentamiento", dijo. "Nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar, y no perdemos tiempo ni vidas".