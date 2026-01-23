El invierno tiene sus amantes, pero incluso a quienes disfrutan jugando con la nieve probablemente les disguste la tarea de limpiar después de una gran tormenta que deja varios centímetros o incluso pies de nieve y hielo.

Es fácil correr a la ferretería más cercana a comprar una bolsa de sal, pero los expertos afirman que hay muchos factores ambientales y de otro tipo que considerar al lidiar con todo ese hielo y nieve.

¿Qué tipos de sal existen?

La sal de roca, también conocida como cloruro de sodio, es el producto más barato y comúnmente utilizado. Pero no es buena para el medio ambiente ni la opción más efectiva.

“Hay una tabla que consultamos sobre la efectividad química a ciertas temperaturas. Y realmente, cuando se llega a unos 15 grados o menos, se puede seguir aplicando más y más sal de roca y no va a hacer más de lo que ya hace”, dijo Martin Tirado, director ejecutivo de la Asociación de Gestión de Nieve y Hielo, un grupo comercial para profesionales de la industria.

En esas condiciones, otros productos (cloruro de calcio, cloruro de magnesio) liberan calor que ayuda a que la sal funcione mejor, explicó Tirado.

Las diferentes formulaciones también varían en otros aspectos, como su rapidez de acción, su corrosividad y su interacción con la humedad. El cloruro de calcio y el cloruro de magnesio pueden costar al menos el doble que la sal de roca.

Pero todos contienen cloruros que pueden contaminar el agua dulce, dañar arbustos, árboles y césped, y desmoronar aceras, porches y entradas de vehículos de hormigón.

Las mezclas y los recubrimientos pueden reducir la naturaleza corrosiva y los riesgos ambientales de estas sales, según los expertos.

El acetato de calcio y manganeso es uno de los productos antihielo más suaves del mercado, desarrollado específicamente para sustituir la sal de roca y ser más respetuoso con el medio ambiente.

Es biodegradable, un inhibidor de la corrosión y se suele utilizar en forma líquida. Sin embargo, es mucho más caro y puede causar problemas con el oxígeno disuelto en las masas de agua.

¿Qué hay de esos efectos ambientales?

Pamela Bennett, profesora de horticultura en la Universidad Estatal de Ohio, afirmó que la sal de roca es la peor para las plantas. Les llega de dos maneras: a través de las raíces y por el aire.

La sal se filtra a través del suelo. Cuando las plantas empiezan a absorber agua salada en primavera, las raíces se secan, lo que provoca que las hojas se sequen. Las puntas marrones de las hojas indican que el suelo podría estar demasiado salado.

La sal también puede llegar directamente al follaje de las plantas (en invierno, a las de hoja perenne) al ser transportada por la niebla y el rocío. Este problema se agrava en las carreteras principales, donde el tráfico se mueve rápidamente.

“Cuando hay mucha sal en las carreteras, los coches salpican y el viento la arrastra. Esa sal se convierte en lo que parece una quemadura”, indicó Bennett.

¿Y mis mascotas?

La mayoría de las personas que pasean a sus perros por lugares nevados han visto lo que sucede al pasar por encima de una capa excesiva de sal: detenerse de repente y levantar una pata como si les doliera.

“Se les secan las almohadillas de las patas o se hacen pequeños cortes porque esos cristales son afilados, y luego los mastican porque es la única manera que conocen de sentirse mejor”, explicó Alison Manchester, profesora adjunta de ciencias clínicas en la Universidad de Cornell.

Si ingieren suficiente sal, también puede provocar vómitos.

Para algunas personas, la seguridad de los animales es una razón de peso para buscar una opción sin sal contra el hielo y la nieve.

Entonces, ¿cuáles son mis alternativas sin sal?

Los abrasivos como la grava y la arena pueden mejorar el agarre, por lo que los peatones y los neumáticos tienen menos probabilidades de resbalar. Pero también conllevan sus propios problemas.

La arena que se escurre hacia cuerpos de agua dulce (lagos, arroyos y ríos) puede afectar el crecimiento natural, dijo Tirado.

La arena también puede acumularse en el suelo, convirtiéndose con el tiempo en un problema para el crecimiento de las plantas. Incluso puede formar un tipo de hormigón cuando se mezcla con suelos arcillosos, dicen los expertos.

Existen soluciones no convencionales. Puede comprar un descongelante que envuelve sus cloruros en jugo o extracto de remolacha, el cual recubre los gránulos para obtener diversos beneficios, como derretir el hielo más rápido, trabajar en temperaturas más frías y permanecer en su lugar.

Una empresa coreana, Star’s Tech, está trabajando con material extraído de estrellas de mar invasoras para producir un descongelante que, según afirma, libera el cloruro más lentamente, evitando así algunos de los problemas de corrosión y ambientales de la sal.

Palear más de una vez y no aplicar más de una vez

Los expertos afirman que la preparación y la estrategia pueden facilitar la limpieza del hielo. Esto comienza con consultar los pronósticos para ver cuánta nieve se espera.

“La gente espera hasta después de la tormenta para empezar a palear”, dijo Tirado. “Está bien si caen entre 2.5 y 5 cm. Si caen 7.5, 10 o más cm, no puede esperar... necesita salir varias veces. De esta manera, la superficie pavimentada se mantiene más limpia de forma productiva y proactiva”, añadió.

La temperatura del suelo es importante. Si hace más calor, podría usar menos de lo que cree que necesita. Las temperaturas del suelo más frías podrían requerir más.

La aplicación correcta de lo que ponga en su acera o entrada también es importante.

“La clave aquí es no usar demasiado ni esparcirlo demasiado”, aseguró David Orr, director del Programa de Caminos Locales de Cornell. “También probablemente debamos acostumbrarnos a que puede que no esté completamente despejado y que eso no sea un problema”, detalló.