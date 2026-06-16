Para un estratega demócrata y consultor político, el rechazo estadounidense al presidente Donald Trump es tan grande, que vaticina una derrota aparatosa en las elecciones congresionales de medio término, que llevarían a Trump a abandonar la Casa Blanca con un indulto presidencial bajo el brazo, ante una posible pesquisa de una legislatura controlada por los demócratas, según informó Fox News.

La predicción la hizo James Carville, responsable tras el triunfo de Bill Clinton en las elecciones presidenciales de 1992 en el podcast “Politics War Room”, que conduce junto al veterano periodista Al Hunt. Específicamente, a Carville se le preguntó si Trump buscaba perder las elecciones de medio término intencionalmente para sacar ventaja del descontento de los demócratas, ante lo que el veterano analista respondió que al Mandatario le aterra esa posibilidad porque su cabeza estaría en juego ante un congreso de mayoría demócrata.

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“Si quería perder las elecciones de mitad de mandato, ¿por qué orquestó toda esta manipulación electoral, intentando amañar los resultados en esos lugares? ¿Por qué tiene a sus sicarios por todo el país intentando desacreditar a los demócratas? Está aterrorizado ante la posibilidad de perder estas elecciones. No por ninguna agenda legislativa, no porque vayan a detenerlo, sino porque lo van a investigar. Y cuando lo investiguen, y tengan el poder de citar a declarar, ¿saben qué? Que ha hecho muchísimas cosas malas", afirmó Carville.

Mientras su contraparte dijo que no cree que Trump vaya a ser enjuiciado y encarcelado en un escenario como ese pero... “les digo, algunas de estas cosas son realmente terribles. Lo que ocultan es aún peor. Así que, créanme, quiere ganar las elecciones de mitad de mandato”.

Carville aseguró que la renuncia de Trump no sería necesariamente por el temporal político que supondría una victoria demócrata para su gestión, sino por el rechazo masivo del pueblo estadounidense. “Trump no tiene ni idea de lo que se avecina. No le están diciendo nada. El voto en su contra en noviembre va a ser impresionante”. “Ya está aburrido”, añadió. “No puede mantenerse despierto. Dice que está aburrido de la guerra con Irán. Y les digo, este tipo para la Pascua de 2027 simplemente va a renunciar a este cargo. Simplemente se irá porque no tiene ni idea de lo que va a ser cuando se enfrente al rechazo masivo, quiero decir, masivo, hacia él, hacia cualquiera que tenga algo que ver con él, con todo lo que él tenga que ver”.

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No es la primera vez que Carville afirma que Trump renunciaría tras las elecciones de noviembre. De hecho, en varias ocasiones, el analista político ha afirmado que la renuncia de Trump se producirá antes de la Pascua del 2027 y que la primera gestión de su sucesor, el vicepresidente JD Vance, será concederle un indulto a Trump.

Añadió que Trump no está bien de salud y que el equipo que lo rodea lo mantiene enajenado de la realidad. “Obviamente no está bien. Duerme todo el tiempo, babea por todas partes o lo que sea. Mantengo mi postura: no durará más allá de la Pascua de 2027. Él... porque no tiene ni idea, y le mienten, intentan ocultarle cosas, y todo va a salir a la luz, y va a ser muy feo”.