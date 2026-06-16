Las autoridades lograron frustrar un supuesto complot para atacar la Casa Blanca durante un evento de Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado durante el fin de semana, luego que la madre de uno de los presuntos involucrados, lo delatara a las autoridades, de acuerdo con documentos judiciales, según reportó USA TODA.

Según un funcionario federal que habló con esa publicación bajo condición de anonimato, al menos 14 jóvenes y varios adolescentes habrían planeado viajar desde estados como Texas y Ohio, con la intención de ejecutar un elaborado plan que incluía el uso de drones, francotiradores y explosivos durante el evento.

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El funcionario detalló que la trama quedó al descubierto luego que la policía local recibiera una denuncia sobre el plan para realizar un ataque durante el evento denominado “UFC 250”, que a su vez fue referida al Servicio Secreto y al Negociado Federal de Investigaciones. Esto a su vez, llevó a la incorporación de un equipo especial, la Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas (ATIU), para investigar el caso.

USA TODAY identificó a uno de los detenidos como Tycen Proper, de 19 años. Según los registros judiciales, la madre de Proper alertó a las autoridades por su conducta en línea, recientes compras de armas de fuego y planes de viajes.

Los investigadores identificaron un chat en la aplicación Signal, que llevó al arresto de al menos cinco personas, reveló el funcionario.

En los chats se discutía el uso de drones y posibles actos de violencia masiva. Según la fuente anónima, las edades de los detenidos fluctúan ente los 13 y 20 años.

Proper fue arrestado y acusado de conspiración para comete un delito conta el estado, intento de asesinar funcionarios o empleados de estado, posesión de un arma de fuego para cometer un crimen violento y recepción o transferencia de armas de fuego utilizadas para cometer un delito grave.

El imputado declaró que un grupo planeaba una manifestación frente a la Casa Blanca, durante la que usarían pequeños drones cargados con explosivos para detonarlos fuera del edificio y obligar a los asistentes a desalojar el recinto. Entonces, los francotiradores atacarían a las personas en su huida. Según la acusación, el blanco de los ataques incluía a personas adineradas y figuras políticas.

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El análisis del chat en Signal, corroboraría la información ofrecida por el joven. Al menos otras 19 personas habrían participado en la conversación. Algunos miembros tenían roles específicos, como el de tiradores en determinados lugares, según los investigadores.

Tras el ataque, los involucrados escaparían a lo largo del río Potomac, según detallan los documentos judiciales. Algunos de los posibles blancos mencionados en el chat incluían a la senadora republicana Marsha Blackburn, de Tennessee, Jim Justice (republicano por Virginia Occidental), la senadora Shelley Moore Capito (republicana por Virginia Occidental), la representante Carol Miller (republicana por Virginia Occidental) y el representante Riley Moore (republicano por Virginia Occidental).

La madre de Proper contactó por primera vez a las autoridades del condado de Knox, Ohio, el 10 de junio. Según declaró el padre del joven durante la investigación, su hijo planeaba irse el fin de semana del evento de la UFC para reunirse con personas que había conocido en línea. Alegadamente planeaba realizar “reconocimientos” con estas personas.

Según la denuncia, Proper también gastó recientemente unos 3000 dólares en la compra de “equipo para acampar, comida, placas balísticas, una escopeta nueva, un rifle, “mucha” munición, cargadores adicionales y una cámara para placas”.

El grupo con el que Proper interactuaba en línea incluía personas que afirmaban ser “exmilitares” y “cristianas”, según declaró su madre a los investigadores. También afirmó que “expresaban sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales, citando específicamente quejas sobre la corrupción gubernamental, el manejo de los archivos de Epstein, el acaparamiento de agua en comunidades por parte de centros de datos y otras acciones del gobierno”, según consta en la denuncia.

La familia de Proper entregó a las autoridades equipo que incluía varios miles de cartuchos de munición, dos chalecos portaplacas con cargadores tipo AR, un rifle tipo AR y un rifle bullpup pintado con la bandera estadounidense. Según la denuncia penal, las autoridades locales llevaron a Proper a un hospital para su ingreso de urgencia debido a sus ideologías homicidas.