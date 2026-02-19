Nueva York. El magnate minorista Les Wexner, exdirector ejecutivo de L Brands, la propietaria de la marca de lencería Victoria’s Secret, dijo este miércoles al Congreso de Estados Unidos que el delincuente sexual Jeffrey Epstein le “estafó”, y negó ser partícipe de sus delitos.

Wexner, de 88 años, tuvo una larga amistad con el financiero acusado de tráfico sexual y quien se suicidó en prisión en 2019, pero durante una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes en Ohio minimizó y lamentó esa relación, y aseguró que fue “embaucado”.

“Déjenme ser muy claro: nunca presencié ni tuve conocimiento de la actividad criminal de Epstein. Nunca fui partícipe ni conspirador en ninguna de las actividades ilegales de Epstein. Para mi vergüenza y arrepentimiento, yo, como muchos otros, fui embaucado por un estafador de primera categoría”, declaró.

Wexner, que contrató a Epstein para que gestionara su fortuna, no ha sido acusado de ningún cargo, pero aparece en un documento del FBI fechado en agosto de 2019, posterior al suicidio de Epstein, calificado de “conspirador” junto a otras personas, entre ellas Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores.

El congresista Robert García, demócrata por California, y presente en la sesión, dijo a CNBC y otros medios que no creía las declaraciones de Wexner y aseveró que este era “el mayor benefactor” de Epstein.

10 Fotos En las imágenes que ha compartido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aparece el expresidente Bill Clinton y el empresario Jeffrey Epstein, con un cheque firmado por Donald Trump.

Según la transcripción de la comparecencia, que es pública, el magnate dijo no tener “nada que esconder” y afirmó haber cortado vínculos con Epstein “hace casi 20 años”, cuando se dio cuenta de que “era un abusador, un ladrón y un mentiroso” y había “robado grandes sumas” de dinero a su familia.

Tras conocerse a finales de la década de 1980, Epstein dijo que le ayudaría con sus finanzas personales “como un favor”, pero al crecer su empresa minorista lo contrató “formalmente” y le dio poderes legales, que considera ahora que gestionó incorrectamente.

Epstein, continuó Wexner, era “inteligente, diabólico y un gran manipulador”, y llevaba una “doble vida”, una con un círculo social influyente que le daba un “aura de legitimidad”, y otra “llena de delitos impensables”, de la que aseguró no saber nada y por la que expresó rechazo.

El magnate, que admitió haber estado con su familia en una isla de Epstein una vez pero no en su avión, incidió en que no vio al financiero nunca “en compañía de una chica menor” y que este le hizo creer que tuvo dos relaciones sentimentales largas, una con Eva Andersson y otra con Maxwell.